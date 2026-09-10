Întârzierile sunt posibile la punctele Debeli Brijeg (Karasovici) și Vitaljina (Kobila), pe fondul unor proteste regionale ale transportatorilor rutieri din mai multe țări din Balcani, scrie Agerpres.

Situaţia a apărut pe fondul protestelor regionale coordonate anunţate de către transportatorii rutieri din Bosnia şi Herţegovina, Republica Serbia, Muntenegru şi Republica Macedonia de Nord.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români:

* să evite, pe cât posibil, PTF Debeli Brijeg (Karasovici) şi Vitaljina (Kobila) în perioadele de trafic intens;

* să îşi reprogrameze, dacă este posibil, deplasările care presupun tranzitarea acestor puncte de trecere a frontierei;

* să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale forţelor de ordine şi să nu părăsească vehiculul în zonele în care acest lucru este interzis sau poate afecta desfăşurarea traficului;

* să se informeze constant cu privire la situaţia traficului şi la timpii de aşteptare în punctele de trecere, înainte de deplasare şi pe durata tranzitului şi să îşi planifice corespunzător călătoria.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Podgorica: +382 20 618 040, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +382 69380349.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet podgorica.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.