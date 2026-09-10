Specialiștii spun că acesta a fost cel mai bun an din ultimii cinci pentru astfel de culturi. Producția a crescut, în această perioadă, cu 30%.

Ingineră: „Acestea sunt, practic, nucile de fistic pe care le știți din magazin, au aceeași culoare, cred că avem în jur de 10 kg pe un pom de 7 ani.”

La prima vedere, aceasta pare o livadă dintr-o țară exotică. Dar suntem la Dăbuleni, în sudul Olteniei. Una dintre cele mai spectaculoase recolte este cea de fistic.

Alina Paraschiv, inginer Stațiunea de cercetare Dăbuleni: „Plantele au fost mult mai bine aprovizionate cu apă de la mama natură, pentru că noi oricum irigam, dar stresul termic și insolația au fost mai ușor de tolerat.”

Culturile exotice s-au dezvoltat bine

Ștefan Nanu, director Stațiunea de cercetare Dăbuleni: „În acest an, comparativ cu anii trecuți, precipitațiile au fost mult mai abundente și asta a făcut ca umiditatea atmosferică să fie aproape de optim.”

Printre culturile bogate se numără și curmalele chinezești. Fructele sunt coapte și pot ajunge direct la clienți. Un kilogram se vinde cu 40-45 de lei.

Irina Țițirică, inginer Stațiunea de cercetare Dăbuleni: „Acum suntem chiar în sezonul plantelor exotice. Sunt fermieri care sunt interesați în prezent de curmalul chinezesc, pentru că a fost prima specie pe care noi am promovat-o.”

Datorită succesului de care se bucură aceste culturi, fermierii se gândesc să planteze suprafețe mult mai mari.

Loredana Neagoe, fermier: „Au un conținut foarte mare de zahăr și sunt bune pentru digestie, le-am păstrat să le confiem, pentru ceai sunt foarte bune.”

Specialiștii cred că aceste plante exotice ar putea fi culturile viitorului în sudul României.