Preotul paroh spune că acțiunea se desfășoară pașnic, însă la fața locului au venit zeci de enoriași, dar și jandarmi și polițiști.

Corespondent Pro TV: „Miercuri aici la Biserica Izvorului Tămăduirii preotul paroh a început să mute obiectele, icoane și bunurile din interiorul lăcașului de cult. La început totul s-a desfășurat pașnic și unii oameni din biserică zic că respectă decizia, tocmai pentru a evita intervenția autorităților, dar apoi a început cearta. La fața locului au venit însă polițiștii și jandarmii pentru că spiritele au început să se încingă. Lăcașul de cult a fost ridicat în urmă cu mai bine de 20 de ani, fără autorizație de construire, iar situația a generat un lung conflict între Primărie și Arhiepiscopia Tomisului. Instanța a decis definitiv desființarea construcției, iar acum, după ani de dispute, decizia este pusă în aplicare. Primăria a oferit un alt loc pentru lăcașul de cult, la câteva străzi distanță”.