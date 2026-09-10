Aceasta a fost prima reacție a pescarului norocos, când și-a văzut rezultatul muncii - chiar dacă a observat, de la prima mișcare de lansetă, că a dat peste un pește neobișnuit de mare: „Ăsta este mare. După cum îmi sucește barca, e ce trebuie."

Lupta cu monstrul a durat 20 de minute, timp în care pescarul a așteptat ca somnul să își piardă forța.

Pescarii din Deltă folosesc metoda pescuitului la clonc - cu ajutorul unui instrument din lemn produc un zgomot care îi deranjează pe somni și îi determină să mănânce. De această dată, tehnica a dat rezultate grozave. Cu ultimele puteri, pescarul a reușit să ridice monstrul în barcă.

După câteva fotografii, marea captură a fost eliberată.

Nu e prima întâmplare demnă de povestit nepoților, spune pescarul, care se laudă că, în urmă cu trei săptămâni, a scos din Dunăre un pește și mai mare, alături de un prieten.