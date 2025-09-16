Doi români au murit în Bulgaria după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion

Doi români au murit în Bulgaria, după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion.

Doi cetățeni români, respectiv șoferul de 39 de ani și pasagera sa în vârstă de 40 de ani, au murit duminică după amiază, după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion, între localitățile Vaglevți și Voneșta Vodă, scrie presa bulgară.

În accidentul care a avut loc în Pasul Republica au fost implicate trei mașini din România care se deplasau spre Ruse și un camion care venea din sens opus, condus de un bărbat de 52 de ani din Stara Zagora, informează Fakti și Novinite. Cei doi cetățeni români au murit pe loc.

Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a stabili cauza exactă a accidentului, iar procedurile preliminare au fost inițiate pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













