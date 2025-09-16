Doi români au murit în Bulgaria după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion

Stiri Diverse
16-09-2025 | 11:37
accident bulgaria
Novinite

Doi români au murit în Bulgaria, după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion.

 

autor
Cristian Anton

Doi cetățeni români, respectiv șoferul de 39 de ani și pasagera sa în vârstă de 40 de ani, au murit duminică după amiază, după ce trei mașini înmatriculate în România au fost spulberate de un camion, între localitățile Vaglevți și Voneșta Vodă, scrie presa bulgară.

În accidentul care a avut loc în Pasul Republica au fost implicate trei mașini din România care se deplasau spre Ruse și un camion care venea din sens opus, condus de un bărbat de 52 de ani din Stara Zagora, informează Fakti și Novinite. Cei doi cetățeni români au murit pe loc.

Investigațiile sunt în curs de desfășurare pentru a stabili cauza exactă a accidentului, iar procedurile preliminare au fost inițiate pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.

O femeie a murit, iar fiicele ei au fost rănite după ce mașina lor a fost lovită de un camion, în Suceava

Sursa: StirilePROTV

Etichete: accident mortal, Bulgaria, camion, romani morti,

Dată publicare: 16-09-2025 11:37

