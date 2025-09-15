Cum s-a produs tragedia de pe „Drumul morții”. O femeie a murit, iar fiicele ei sunt în stare gravă

Tragedie pe DN2, în județul Suceava. O șoferiță în vârstă de 50 de ani a murit, iar cele trei fiice ale ei au fost rănite, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un camion.

Accidentul rutier a avut loc pe raza localității Pătrăuți. Potrivit polițiștilor, șoferul camionului a virat la stânga, fără să se asigure și a intrat în mașina care circula regulamentar. În urma impactului, ambele vehicule au ajuns la marginea drumului.

Echipajele medicale au preluat cele 3 fete rănite, două adolescente de 15 și 17 ani și o tânără de 21 de ani, și le-au dus la spitalul din Suceava.

Două dintre ele sunt în stare gravă, spun medicii. Șoferul camionului a scăpat nevătămat. Circulația în zonă a fost îngreunată pe durata cercetărilor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













