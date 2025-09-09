O persoană a murit și alte trei au fost rănite într-un accident dintre o autospecială de poliție și o căruță, în Galați

09-09-2025 | 09:52
Ambulanță
Inquam Photos / Alexandru Busca

O persoană a murit şi alte trei au fost rănite într-un accident de circulaţie produs marţi dimineaţă, pe DJ 255, în judeţul Galaţi, între o autospecială de poliţie şi o căruţă.

Sabrina Saghin

„La data de 9 septembrie, la ora 06:08, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Galaţi au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DJ 255. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, aceştia au stabilit că o autospecială de poliţie, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Matca, judeţul Galaţi, care se deplasa dinspre localitatea Pechea, către Rediu, ar fi intrat în coliziune cu un atelaj hipo, care avea aceeaşi direcţie de deplasare", a transmis IPJ Galaţi.

În urma impactului a rezultat decesul unei femei în vârstă de 71 de ani şi rănirea altor trei persoane - doi bărbaţi în vârstă de 23 şi 73 de ani şi o femeie de 47 de ani, toţi din localitatea Pechea, aflaţi în atelajul hipo.

Potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de IPJ Galaţi, tânărul de 20 de ani care conducea autospeciala de poliţie este angajat la Secţia 2 Poliţie Rurală Smârdan - Postul de Poliţie Pechea.

Rezultatele testării celor doi conducători de vehicule cu privire la consumul de alcool au fost negative.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii circumstanţelor exacte în care s-a produs accidentul. 

Sursa: Agerpres

