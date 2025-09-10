Un polițist și fiul său de 14 ani au murit într-un accident rutier, în Maramureș. Bărbatul își luase copilul de la școală

10-09-2025 | 18:40
Un bărbat și fiul său au decedat în urma unui accident rutier produs miercuri pe drumul naţional DN 1C, pe tronsonul dintre municipiul Baia Mare şi oraşul Tăuţii-Măgherăuş.

Anca Ungureanu

"Din nefericire, a fost constatat decesul conducătorului autoturismului, bărbat de 46 de ani (...) În urma leziunilor suferite a decedat şi un minor de 14 ani, pasager în autoturism", a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş, Florina Meteş.

La volanul autoturismului era un bărbat în vârstă de 46 ani, polițist la Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul IPJ Maramureș. Era împreună cu fiul lui în vârstă de 14 ani, elev în clasa a IX-a la un liceul din Baia Mare. Polițistul era în timpul liber și se pare că fusese la școala pentru a-l lua și a-l duce acasă. El ar fi pătruns pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un TIR, scrie presasm.ro.

acc politist mm acc politist mm
acc politist mm acc politist mm
acc politist mm acc politist mm

Pe pagina de Facebook a Inspectoratului de Poliție Județean Maramures a fost postat un ultim omagiu adus celui care a fost coleg și prieten pentru angajații Poliției Maramureș.

stenograme
ELCEN rămâne fără conducere după ancheta DNA: Șpăgi de milioane de euro și stenograme explozive despre contracte la suprapreț

„Tristețe și durere apăsătoare la Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș. Colegul și prietenul nostru, Danea Arrun Alexandru, de 46 de ani, împreună cu fiul său de 14 ani, au plecat în ceruri. Lasă în urmă un gol pe care timpul nu îl va șterge niciodată...Rămân parte din familia Poliției Maramureș. Sincere condoleanțe familiei greu încercată! Drum lin în lumină! Rămâneți în sufletele noastre!”, a transmis IPJ Maramureș.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Adriana Şanta, a precizat că la locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor.

"Către locul evenimentului au fost direcţionate două echipaje de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de prim ajutor SMURD, trei echipaje medicale SAJ şi Autospeciala de Transport Persoane şi Victime Multiple. În accident sunt implicate două autoturisme şi un autocamion, în care se aflau, în total, cinci persoane", a menţionat reprezentantul ISU.

Conform sursei citate, două victime, pasageri ai unuia dintre autoturisme, au rămas încarcerate, iar echipajele de intervenţie au lucrat pentru extragerea lor, fiindu-le aplicate apoi manevre de resuscitare, dar apoi au fost declarate decedate.

O a treia victimă care prezenta traumatisme minore a fost evaluată medical la faţa locului.

Echipajele de poliţie aflate la faţa locului fac cercetări pentru a determina modul în care s-a produs evenimentul.

Sursa: Agerpres

Etichete: baia mare, accident,

Dată publicare: 10-09-2025 18:11

Elcen cel mai mare furnizor de energie termică din capitală a rămas fără conducere după ce directorul general şi cel comercial au primit interdicţie din partea procurorilor DNA de a-şi mai exercita funcţiile.

