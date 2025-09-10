Un bărbat a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital după un accident cu două autoturisme în Popești

Un bărbat a murit şi şapte persoane au fost transportate la spital în urma accidentului rutier produs, miercuri dimineaţă, în localitatea Popeşti, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

„O persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 76 de ani, decedată; trei persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluate şi transportate la spital cu o autospecială transport personal şi victime multiple; o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 47 de ani, preluată şi transportată la spital de echipajul SMURD", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Alte trei victime au fost transportate la spital de echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ).

În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. La locul accidentului au intervenit o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, alături de trei echipaje ale SAJ Argeş.

