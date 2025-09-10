Tânăr mort într-un accident pe centura Timișoarei. O cameră de bord a filmat momentul impactului

Stiri actuale
10-09-2025 | 17:17
×
Codul embed a fost copiat

Un tânăr de 23 de ani a murit marți seară, după ce a făcut o depășire periculoasă pe centura ocolitoare a Timișoarei.

autor
Daniel Preda

În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum tânărul depășește o mașină și un TIR într-o curbă, fără să vadă că din sens opus venea regulamentar un autoturism.

Șoferul acestuia a încercat să evite impactul, dar nu a reușit. În urma impactului puternic, șoferul care intrase în depășire a murit pe loc.

Celălalt conducător auto a suferit numeroase traumatisme și a fost dus la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Nicușor Dan explică ce va face România dacă intră drone rusești în spațiul aerian: „Oamenii nu trebuie să fie îngrijorați”

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, accident, tanar,

Dată publicare: 10-09-2025 17:16

Articol recomandat de sport.ro
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Mircea Lucescu, prima reacție despre plecarea de la echipa națională: ”Vorbesc foarte serios!”
Citește și...
Șofer filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune este căutat de Poliție. Pericolul de accident era uriaș
Stiri actuale
Șofer filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune este căutat de Poliție. Pericolul de accident era uriaș

Polițiștii din Bihor caută un șofer care a pus în pericol siguranța participanților la trafic, inclusiv a două autospeciale SMURD aflate în misiune. Acesta a circulat foarte aproape, în spatele lor, ca să profite de culoarul liber creat de ambulanțe.

Un bărbat a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital după un accident cu două autoturisme în Popești
Stiri actuale
Un bărbat a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital după un accident cu două autoturisme în Popești

Un bărbat a murit şi şapte persoane au fost transportate la spital în urma accidentului rutier produs, miercuri dimineaţă, în localitatea Popeşti, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Explicația polițistului care a intrat cu mașina într-o căruță. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite
Stiri Virale
Explicația polițistului care a intrat cu mașina într-o căruță. O femeie a murit și trei persoane au fost rănite

Accident grav pe un drum din județul Galați. O autospecială de Poliție a izbit o căruță în care se aflau patru persoane. O femeie de 71 de ani, pasageră în atelaj, a murit pe loc. Celelalte trei persoane au ajuns cu răni la spital.

Recomandări
Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: „Și poduri, drumuri, autostrăzi”
Stiri Politice
Pe ce va cheltui România cei aproape 17 miliarde de euro, împrumut de la UE pentru apărare: „Și poduri, drumuri, autostrăzi”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că banii pe care România îi primește de la Uniunea Europeană sub formă de împrumut - aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE - vor putea fi folosiți ”nu doar către înzestarea Armatei”.  

Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo
Stiri actuale
Percheziţii în București și Sibiu pentru evaziune fiscală. Este vizată firma care ar fi dus mercenarii lui Potra în Congo

Poliţiştii şi procurorii au făcut, miercuri, cinci percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. 

Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu dronele din Polonia. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei
Stiri externe
Kremlinul refuză să comenteze incidentul cu dronele din Polonia. Moscova afirmă că dronele proveneau din direcţia Ucrainei

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările către Ministerul Apărării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Septembrie 2025

49:08

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 10 Septembrie 2025

01:45:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28