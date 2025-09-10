Tânăr mort într-un accident pe centura Timișoarei. O cameră de bord a filmat momentul impactului

Un tânăr de 23 de ani a murit marți seară, după ce a făcut o depășire periculoasă pe centura ocolitoare a Timișoarei.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum tânărul depășește o mașină și un TIR într-o curbă, fără să vadă că din sens opus venea regulamentar un autoturism.

Șoferul acestuia a încercat să evite impactul, dar nu a reușit. În urma impactului puternic, șoferul care intrase în depășire a murit pe loc.

Celălalt conducător auto a suferit numeroase traumatisme și a fost dus la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













