Bărbat care îndemna într-un comentariu pe Facebook la uciderea liderului opoziției din Ungaria, arestat în aceeași zi | VIDEO

Un bărbat care îndemna într-un comentariu pe Facebook la uciderea lui Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, a fost identificat și arestat în aceeași zi. Poliția spune că aceeași soartă a avut-o și un alt bărbat care l-a amenințat pe Viktor Orban.

Un bărbat din județul Békés care a instigat la uciderea lui Péter Magyar, președintele Partidului Tisza, a fost identificat și arestat în aceeași zi în care a fost depusă o plângere oficială împotriva sa, transmite Hirado.

„Luați-l înapoi, împușcați-l mortal!!” – a scris bărbatul care este acum anchetat în arest pentru agresiune online de către Biroul Național de Investigații (NRB).

Potrivit unui comunicat al poliției, în seara zilei de 3 august a apărut un comentariu la postarea de pe Facebook care anunța forumul Szarvas al președintelui Partidului Tisza, prin care încuraja uciderea lui Péter Magyar.

În ziua plângerii – adică pe 12 august – anchetatorii cibernetici ai poliției l-au identificat pe autorul comentariului și l-au arestat în aceeași zi.

Poliția a postat și o înregistrare video a incidentului pe YouTube, în care suspectul în vârstă de 46 de ani este încătușat.

Conform comunicatului poliției, anchetatorii din cadrul departamentului Szeged al KR NNI au efectuat, de asemenea, o percheziție la locul de reședință al bărbatului. Aici au fost găsite o pușcă cu aer comprimat, o carabină și un pistol, toate cu muniție aferentă.

În urma arestării, anchetatorii l-au interogat pe bărbat ca suspect pentru agresiune online. Suspectul a recunoscut infracțiunea.

Poliția maghiară a transmis că ia în serios toate aceste cazuri și ia măsuri împotriva oricărui utilizator de internet care își exprimă intenția de a provoca o moarte violentă sau de a comite o infracțiune de o cruzime deosebită.

Un an de închisoare pentru cei care postează amenințări online

„Prin urmare, avertizăm pe toată lumea împotriva comentariilor iresponsabile și nechibzuite. Să fim conștienți de faptul că acțiunile noastre – chiar dacă se întâmplă pe internet – pot avea consecințe grave”, a scris poliția, amintind în același timp că definiția legală a agresiunii online din Codul Penal, în vigoare din acest an, prevede următoarele: „Oricine folosește în public, prin intermediul unei rețele de comunicații electronice, o expresie, o reprezentare, o imagine sau o înregistrare sonoră care exprimă intenția sau dorința de a comite un act pedepsibil împotriva unei persoane sau unor persoane identificabile, care provoacă moarte violentă sau este comis cu o cruzime deosebită, dacă nu se comite o infracțiune mai gravă, se pedepsește cu închisoare de până la un an”.

Sursa citată amintește că, în urmă cu câteva săptămâni, un utilizator de internet a scris un mesaj similar despre Viktor Orbán, iar poliția l-a tratat în mod similar.

