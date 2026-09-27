Dacă vrei ca zeama să rămână limpede, murăturile pot fi puse într-o saramură proaspătă.

De ce se tulbură zeama de la murături

În timpul fermentării, zeama murăturilor se poate tulbura pe măsură ce se dezvoltă bacteriile lactice. Dacă vrei să obții o zeamă limpede, poți înlocui saramura cu una proaspătă după ce murăturile au terminat procesul de fermentare.

În cazul murăturilor nefermentate, tulburarea saramurii poate fi un semn de alterare. Verifică murăturile pentru mirosuri neplăcute și pentru o textură prea moale. Dacă nu observi aceste semne, murăturile sunt sigure pentru consum.

Uneori, substanțele adăugate în sarea de masă obișnuită pentru a preveni formarea cocoloașelor pot provoca o ușoară tulburare a saramurii. De aceea, folosește sare specială pentru murături.

Și apa dură poate face zeama să devină tulbure. Dacă nu ai la dispoziție apă dedurizată, fierbe apa și las-o peste noapte. A doua zi, toarnă cu grijă doar partea de la suprafață și folosește-o pentru prepararea saramurii.

Când este normal ca zeama să nu fie limpede

Este normal ca zeama murăturilor să devină ușor tulbure în timpul fermentării. Acest lucru apare din cauza bacteriilor lactice care se dezvoltă în procesul de fermentație și, de regulă, nu înseamnă că murăturile s-au stricat. În schimb, dacă murăturile nu sunt fermentate, iar zeama devine tulbure, trebuie să verifici dacă există și alte semne de alterare, precum mirosul neplăcut sau textura prea moale a legumelor.

Ce greșeli pot duce la tulburarea saramurii

O saramură ușor tulbure nu înseamnă neapărat că murăturile s-au stricat. În timpul fermentării, bacteriile lactice se înmulțesc, iar acest proces poate face zeama să își piardă din transparență. Totuși, anumite probleme de preparare sau păstrare pot favoriza apariția unei tulburări excesive și a altor semne de alterare.

Una dintre greșelile care pot afecta saramura este folosirea unei cantități nepotrivite de sare. Dacă nu respecți proporția dintre apă și sare, procesul de fermentare poate fi dezechilibrat. Și tipul de sare folosit contează, motiv pentru care este recomandată sarea grunjoasă sau sarea specială pentru murături.

O altă problemă poate apărea atunci când legumele nu sunt acoperite complet de saramură. Contactul cu aerul favorizează dezvoltarea unor microorganisme care pot duce la apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. De asemenea, recipientele trebuie păstrate în condiții potrivite, ferite de temperaturi prea ridicate.

Dacă saramura este doar ușor tulbure și murăturile nu prezintă alte modificări, acest lucru poate fi normal în timpul fermentării. În schimb, o zeamă foarte tulbure, însoțită de spumă groasă, depuneri, miros neplăcut sau mucegai, indică o posibilă alterare. În astfel de situații, murăturile nu trebuie consumate.

Cum îți dai seama dacă murăturile s-au stricat

Murăturile păstrate în borcane închise și procesate termic corect pot rezista mult timp la temperatura camerei. Totuși, pentru a păstra cât mai bine gustul, textura și culoarea legumelor, este recomandat să le consumi într-un interval de aproximativ un an. Depozitarea borcanelor într-un loc răcoros și întunecat ajută la menținerea calității, deoarece lumina și temperaturile extreme pot afecta în timp murăturile.

După ce deschizi borcanul, trebuie să îl păstrezi la frigider. În acest caz, data de valabilitate înscrisă pentru borcanul nedeschis nu mai este relevantă, iar murăturile trebuie consumate în condiții de refrigerare.

Pentru a verifica dacă murăturile s-au stricat, uită-te mai întâi la aspectul lor. Apariția mucegaiului, a unor pete neobișnuite sau a unei pelicule la suprafața saramurii poate indica alterarea. Un miros neplăcut sau o modificare evidentă a texturii, cum ar fi legumele foarte moi, sunt alte semne că murăturile nu mai trebuie consumate.

Este important să nu guști murăturile pentru a verifica dacă sunt bune atunci când observi semne evidente de alterare. Dacă borcanul este umflat, capacul este bombat, curge sau conținutul prezintă modificări suspecte de aspect, miros ori textură, este mai sigur să îl arunci.