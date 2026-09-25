Ministerul Sănătăţii a elaborat şi a publicat, în consultare publică, proiectul de ordin pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă, potrivit Agerpres.

"Elaborarea acestor norme a fost un demers complex, a presupus o analiză atentă a unui domeniu deosebit de larg şi divers, având în vedere că Legea nr. 118/2007 include practici foarte diferite, de la homeopatie până la astrologie medicală, Feng Shui, terapie holografică, T.BI GU, tratamente cu lumină naturală şi artificială etc., ceea ce face necesară o delimitare clară a condiţiilor în care acestea pot fi exercitate şi a responsabilităţilor celor implicaţi", precizează reprezentanţii ministerului într-un comunicat de presă.

Proiectul stabileşte condiţiile privind autorizarea practicienilor, funcţionarea cabinetelor, formarea profesională, evidenţa şi controlul activităţilor, precum şi reguli privind informarea şi consimţământul persoanelor care apelează la astfel de servicii.

"Ministerul Sănătăţii a optat pentru o abordare etapizată, concentrată şi, într-o primă etapă, a reglementat aspectele referitoare la utilizarea medicamentelor homeopate autorizate, a suplimentelor alimentare şi a dispozitivelor medicale, cu respectarea legislaţiei specifice. Reglementarea administrativă a domeniului nu reprezintă o validare medicală sau ştiinţifică a eficacităţii practicilor de medicină complementară/alternativă", subliniază sursa citată.

Totodată, arată MS, prin proiect se urmăreşte instituirea unui cadru unitar, clar şi predictibil, care să permită desfăşurarea activităţilor în condiţii de siguranţă, trasabilitate şi control administrativ. De asemenea, sunt stabilite responsabilităţile Ministerului Sănătăţii, ale direcţiilor de sănătate publică, ale Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate şi ale structurilor profesionale relevante, precum şi procedurile privind autorizarea, evidenţa, formarea profesională şi controlul.

"Protecţia beneficiarilor reprezintă o prioritate a proiectului. Sunt prevăzute reguli privind consimţământul informat, dreptul la informare asupra naturii, limitelor şi riscurilor terapiei, protecţia datelor cu caracter personal şi respectarea limitelor de competenţă profesională. Practicienii nu pot garanta rezultate terapeutice şi nu pot recomanda întreruperea sau înlocuirea tratamentelor medicale prescrise. Elaborarea proiectului de ordin răspunde şi obligaţiei stabilite prin Decizia civilă nr. 1249/06.03.2025 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care Ministerul Sănătăţii a fost obligat să adopte normele metodologice prevăzute de Legea nr. 118/2007", menţionează MS.

În urma consultărilor cu instituţiile şi organizaţiile profesionale relevante, Ministerul Sănătăţii a constatat că o parte dintre aspectele prevăzute de Legea nr. 118/2007 depăşesc ceea ce poate fi reglementat prin norme metodologice. În acest context, ministerul are în vedere actualizarea şi clarificarea Legii nr. 118/2007, pentru ca aceasta să răspundă realităţilor actuale şi să delimiteze mai clar practicile şi responsabilităţile din domeniu.

"Un proiect legislativ de modificare a Legii nr. 118/2007 este finalizat şi va putea fi promovat după constituirea unui Guvern cu puteri depline, în condiţiile legii", se arată în comunicatul de presă.

Proiectul de ordin poate fi consultat, începând vineri, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, în secţiunea "Transparenţă decizională".