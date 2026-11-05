În funcție de anul de producție al mașinii, ITP-ul se face la un an sau, în cazul autovehiculelor noi, la trei ani. Iată cum verifici când expiră ITP-ul.

Unde verifici valabilitatea ITP-ului

Poți verifica online dacă inspecția tehnică periodică (ITP) a mașinii este încă valabilă, fără să mergi la Registrul Auto Român (RAR). Instituția pune la dispoziție o platformă unde poți consulta informațiile despre ITP-ul vehiculelor înmatriculate în România. După expirarea sau anularea inspecției, înmatricularea mașinii se suspendă automat, iar vehiculul nu mai poate circula legal pe drumurile publice.

Registrul Auto Român oferă un serviciu online prin care poți consulta valabilitatea inspecției tehnice periodice. Pentru a face verificarea, accesează platforma oficială RAR.

Ai nevoie de una dintre următoarele date de identificare ale mașinii:

• seria cărții de identitate a vehiculului (CIV);

• numărul VIN, cunoscut și ca seria de șasiu sau seria caroseriei.

Introdu datele solicitate în formularul de pe site și consultă rezultatul afișat. Numărul VIN este un cod unic de identificare al vehiculului, iar seria CIV se găsește pe cartea de identitate a mașinii, document emis de RAR.

Dacă seria VIN are mai puțin de 17 caractere, verificarea trebuie făcută folosind seria cărții de identitate a vehiculului.

Baza de date a Registrului Auto Român este actualizată periodic, astfel că informațiile despre o inspecție tehnică recent efectuată pot să nu apară imediat în sistem.

Dacă ai făcut ITP-ul, dar datele afișate online nu corespund cu cele din anexa certificatului de înmatriculare, este recomandat să aștepți 24 de ore. Dacă informațiile nu se actualizează nici după acest interval, poți transmite o sesizare către RAR.

Trebuie să ții cont și de faptul că vehiculele noi, înmatriculate pentru prima dată în România, nu apar în această bază de date înainte de efectuarea primei inspecții tehnice periodice.

Ce se întâmplă dacă circuli cu ITP-ul expirat

Potrivit Codului rutier, înmatricularea unui vehicul se suspendă automat la data expirării sau anulării ITP-ului. Suspendarea încetează atunci când mașina trece o nouă inspecție tehnică periodică.

În această situație, nu ai voie să circuli cu autoturismul pe drumurile publice, nici măcar pentru a ajunge la o stație ITP. Mașina trebuie transportată pe o platformă până la locul unde urmează să fie efectuată inspecția.

”Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată”, conform legii.

Să circuli fără ITP sau cu ITP-ul expirat constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni.

Dacă vehiculul nu are efectuată inspecția tehnică perioadă sau aceasta este anulată, Poliția poate reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

Ce amenzi și sancțiuni riști dacă mașina nu are ITP valabil

Dacă circuli cu mașina fără inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă, riști amenzi care pot ajunge la câteva mii de lei. Situația este cu atât mai importantă cu cât, în momentul în care ITP-ul expiră sau este anulat, înmatricularea vehiculului se suspendă automat. Astfel, șoferii care continuă să circule cu mașina încalcă două prevederi ale Codului rutier și pot primi sancțiuni pentru fiecare dintre acestea.

Ce amenzi primești dacă circuli cu ITP-ul expirat

Conducerea unui autovehicul fără ITP valabil se sancționează cu o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă. În plus, deoarece expirarea inspecției tehnice duce automat la suspendarea înmatriculării, șoferul poate primi o a doua amendă pentru conducerea unui vehicul cu înmatricularea suspendată.

Această contravenție se sancționează cu 20 de puncte-amendă. Cele două amenzi se cumulează, astfel că sancțiunea totală poate ajunge la 40 de puncte-amendă.

La o valoare de 202,5 lei pentru un punct-amendă, calculul este următorul:

• 1.822,5 lei pentru 9 puncte-amendă, în cazul conducerii unui vehicul fără ITP valabil;

• 4.050 de lei pentru 20 de puncte-amendă, în cazul conducerii unui vehicul cu înmatricularea suspendată;

• 8.100 de lei pentru cumularea celor două sancțiuni, la valoarea maximă.

Un șofer care circulă cu ITP-ul expirat poate primi amenzi cuprinse între 5.872,5 și 8.100 de lei, în funcție de sancțiunea aplicată pentru lipsa inspecției tehnice valabile.

Pe lângă amenzile contravenționale, polițiștii rutieri pot reține certificatul de înmatriculare al mașinii sau documentul provizoriu, dacă vehiculul nu are ITP valabil ori dacă inspecția tehnică a fost anulată.

În această situație, mașina nu mai poate circula legal pe drumurile publice. Pentru a putea fi folosită din nou, trebuie să treacă o nouă inspecție tehnică periodică, iar suspendarea înmatriculării încetează după efectuarea cu succes a acesteia.