Tudorel Toader, după decizia UNAIC privind destituirea fiului său: „Sunt întrebări care vor trebui să primească răspunsuri”

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Inquam Photos /George Călin

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, afirmă că decizia Comisiei de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), prin care fiul său a fost destituit din funcția didactică, nu este definitivă și poate fi contestată.

autor
Andreea Ignat

Fostul ministru spune că există mai multe întrebări care trebuie lămurite și consideră că instanța ar trebui să se pronunțe asupra cazului.

Tudorel Toader a scris joi, pe Facebook, că hotărârea Comisiei de Etică poate fi contestată în termen de 30 de zile la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar. La rândul ei, decizia acesteia poate fi atacată în instanță, atât în primă instanță, cât și prin exercitarea căilor de atac.

Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri”

Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri. Credem că un tratament egal pentru situații similare este întotdeauna dezirabil și că trebuie lăsată instanța de judecată să decidă, cu respectarea prezumției de nevinovăție”, a transmis fostul ministru.

Acesta a mai precizat că hotărârea Comisiei de Etică a fost luată după un an de cercetări și a fost comunicată imediat după încheierea dezbaterilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție, în dosarul în care fiul său a contestat arestarea preventivă, înainte ca instanța să afișeze soluția pe site.

„Decizia UNAIC poate fi contestată în termen de 30 de zile”

„În termen de 30 de zile poate fi contestată la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, hotărâre care, la rândul său, poate fi atacată în instanța de judecată, fond și cale de atac. Este de observat și faptul că după un an de zile de cercetări, Comisia de etică a comunicat hotărârea sa imediat după închiderea dezbaterilor din fața ÎCCJ, până la afișarea pronunțării soluției pe pagina de internet a Înaltei Curți”, a precizat Toader.

Tudorel Toader a adăugat că Alexandru Toader nu a contestat hotărârea Consiliului Facultății de Drept prin care s-a decis suspendarea activității sale didactice până la finalizarea procesului penal.

Fiul fostului ministru, acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis destituirea lectorului Alexandru Toader din funcția didactică, după ce acesta a fost arestat preventiv într-un dosar în care este cercetat pentru viol și agresiune sexuală.

„Comisia de Etică a Universităţii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iaşi (UAIC) a finalizat analiza cazului lectorului univ. dr. Ionuţ-Alexandru Toader şi a hotărât destituirea acestuia din funcţia didactică sau de cercetare. Decizia poate fi contestată de persoana vizată în termen de 30 de zile”, se precizează în comunicatul universității.

Inițial, Alexandru Toader a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Marți, Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis contestația și a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 19 zile. Hotărârea este definitivă, notează News.ro.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

Alexandru Toader este acuzat că a hărţuit sexual două studente. Una dintre tinere a povestit jurnaliştilor că a cedat avansurilor şi a întreţinut relaţii sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la notariatul pe care Alexandru Toader îl deţine în centrul Iaşiului. Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susţin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader şi că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

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Sursa: Facebook.com stirile protv News.ro

Etichete: tudorel toader, alexandru toader, viol, UNAIC,

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