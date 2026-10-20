Dacă radiatorul rămâne rece în partea de sus, se încălzește neuniform sau produce zgomote, este posibil să aibă aer acumulat în interior.

De ce trebuie aerisit un calorifer

Aerisirea caloriferelor contribuie la funcționarea eficientă a sistemului de încălzire și la menținerea unei temperaturi confortabile în locuință. În mod normal, instalația ar trebui să conțină apă, însă în timp pot pătrunde bule de aer care se acumulează în partea superioară a radiatoarelor.

Potrivit informațiilor publicate de Viessmann, aerul împiedică încălzirea uniformă a caloriferului, deoarece nu transferă căldura în același mod ca apa. Astfel, radiatorul poate rămâne rece în partea de sus, chiar dacă zona inferioară se încălzește.

Prezența aerului în instalație poate afecta randamentul încălzirii și poate determina funcționarea mai îndelungată a centralei pentru atingerea temperaturii dorite. În consecință, consumul de energie poate crește, iar confortul termic din locuință poate avea de suferit.

Un alt indiciu al acumulării de aer este apariția unor zgomote precum șuieratul sau bolboroselile în calorifere și în conducte. Aerisirea ajută la eliminarea acestuia și la restabilirea circulației corespunzătoare a apei calde.

Când trebuie aerisite caloriferele

Momentul potrivit pentru aerisirea caloriferelor este, de regulă, începutul toamnei, înainte de pornirea sistemului de încălzire pentru sezonul rece. Este recomandat ca operațiunea să fie efectuată cu instalația oprită și caloriferele reci.

Totuși, nu trebuie să aștepți până la începutul sezonului rece dacă observi semne că instalația nu funcționează corespunzător.

Aerisirea poate fi necesară și după efectuarea unor reparații la instalație, înlocuirea caloriferelor sau golirea și umplerea din nou a sistemului cu apă. În aceste situații, în circuit poate pătrunde aer care împiedică distribuirea uniformă a căldurii.

De asemenea, dacă ai completat apa din instalație din cauza scăderii presiunii, este indicat să verifici dacă radiatoarele au nevoie de aerisire.

În general, o verificare anuală, înainte de sezonul rece, este un bun punct de plecare. Dacă problemele persistă după aerisire sau reapar într-un interval scurt, este recomandat să apelezi la un specialist pentru verificarea instalației.

Ce ai nevoie pentru aerisirea caloriferului

Pentru a aerisi un calorifer, ai nevoie de o cheie specială pentru ventil, un recipient mic pentru colectarea apei și o cârpă pentru a proteja podeaua. Dacă nu ai cheia potrivită, poți folosi o șurubelniță plată, în cazul ventilurilor compatibile.

Cum pregătești caloriferul înainte de aerisire

Oprește centrala termică și lasă instalația să se răcească înainte de a începe, pentru a evita arsurile. Verifică apoi presiunea indicată de manometru și consultă instrucțiunile producătorului pentru valoarea recomandată. Dacă locuiești la bloc și ai încălzire centralizată, verifică dacă poți efectua operațiunea în siguranță.

Cum se aerisește un calorifer, pas cu pas

Așază o cârpă și un recipient sub ventilul de aerisire, aflat de obicei în partea superioară a caloriferului. Introdu cheia specială în ventil și rotește-o ușor, în sens invers acelor de ceasornic. Lasă aerul să iasă. Vei auzi un șuierat, iar ulterior va începe să curgă apă. Când apa curge constant, închide ventilul fără să îl strângi excesiv. Verifică presiunea centralei și, dacă este necesar, completează apa conform instrucțiunilor producătorului. Pornește încălzirea și urmărește dacă radiatorul se încălzește uniform.

Cum verifici dacă aerisirea a funcționat

După repornirea încălzirii, caloriferul ar trebui să se încălzească mai uniform, iar zgomotele produse de aerul din instalație să se reducă sau să dispară. Verifică și dacă ventilul este bine închis și nu există scurgeri de apă.

Dacă radiatorul rămâne rece în anumite zone sau problema reapare după scurt timp, este posibil să existe o altă defecțiune. În acest caz, solicită ajutorul unui instalator.

Greșeli de evitat când aerisești caloriferele

Nu deschide ventilul cât timp apa este fierbinte și nu îl desfileta complet. Acționează cheia cu grijă și nu forța un ventil blocat, deoarece îl poți deteriora. De asemenea, verifică presiunea instalației după aerisire și respectă valorile recomandate de producător.

Cât de des trebuie aerisite caloriferele

Este recomandat să verifici caloriferele înainte de începerea sezonului rece și să le aerisești dacă observi că se încălzesc neuniform sau produc zgomote neobișnuite. Operațiunea poate fi necesară și după lucrări la instalație ori după golirea și reumplerea circuitului cu apă.

Dacă problemele persistă, caloriferele pot avea nevoie de o verificare tehnică, deoarece aerisirea nu rezolvă toate cauzele unei încălziri deficitare.