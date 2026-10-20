Corespondent PROTV: „Cea care a semnalat cazul de viol, pe internet, este o adolescentă de 16 ani. A povestit că, în vară, a cunoscut pe o rețea socială un bărbat de 25 de ani care lucra în Blejoi și, la prima lor întâlnire, ar fi fost violată de el. După ce victima a povestit online ce i s-a întâmplat, Alexandru Constandachi, cunoscut drept Justițiarul din Berceni, a decis să îl pedepsească pe agresor. Însoțit de un prieten de 35 de ani, a mers la Ploiești să se întâlnească cu presupusul violator. Când l-au văzut, l-ar fi scos cu forța din mașina cu care venise și l-ar fi bătut minute în șir cu pumnii și picioarele. În urma unui apel la 112, poliția a intervenit și a declanșat o anchetă. Au fost percheziții la domiciliul suspecților, unde anchetatorii au găsit un dispozitiv electroșoc, dar și o armă airsoft cu muniția aferentă. Acuzați de lipsire de libertate și lovire sau alte violențe, cei doi agresori sunt chiar în aceste momente în fața magistraților, care vor decide dacă vor rămâne sau nu după gratii pentru următoarele 30 de zile. Pe de altă parte, poliția a deschis o anchetă și în privința cazului de viol, iar bărbatul de 25 de ani a fost audiat. Cercetările continuă.”