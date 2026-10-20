Agresorul și-ar fi anunțat atacul pe o rețea socială, iar colegii lui ar fi știut ce urmează să se întâmple, spun anchetatorii.

Corespondent ProTV: „Elevul de 13 ani este acum internat în Clinica de Psihiatrie Pediatrică din Cluj și este în atenția medicilor. Reprezentanții spitalului ne-au transmis că acesta este în curs de evaluare, iar procedurile vor dura câteva zile. Atunci medicii se vor putea pronunța asupra diagnosticului. Anchetatorii nu au putut vorbi deocamdată cu băiatul pentru a înțelege de ce a comis atacul. Investigația continuă în acest caz foarte grav. Polițiștii vor audia în prezența părinților și a unui asistent social, pe toți copiii din anturajul suspectului. Nu este exclus ca elevul să fi intrat într-un grup pe internet care să fi dus la radicalizarea lui, dar nici ca el să fi făcut atacul ca răspuns la o provocare de pe platformele sociale. La finalul anului școlar trecut, în luna mai, mai mulți polițiști au făcut un curs de prevenire a bullying-ului chiar în clasa în care învăța elevul care a plănuit atacul. Potrivit polițistului care a fost la ora respectivă, la acea vreme băiatul i-a atras atenția. Era extrem de tăcut și abătut, iar asta i-ar fi ridicat semne de întrebare, a declarat acesta, care spune că a avut o discuție cu diriginta băiatului. Aceasta l-ar fi asigurat că nu există probleme.”

Sorin Costreie, ministrul propus al Educației: „Voi vrea date inclusiv de la SRI și din multe alte locuri, să înțelegem, pentru că vorbim de radicalizare, eu înțeleg că el a postat un clip înainte pe TikTok. Erau semne dinainte și trebuie să vedem exact de ce nu s-au luat niște măsuri. Dacă e nevoie, vom ajunge și la astfel de măsuri în care, ca la aeroport sau în alte medii care se vor sigure, vor fi controlați astfel încât să nu mai intre cu cuțite. Uneori interzicând creezi fructul oprit, marea problemă e să îi pregătim pe copiii noștri inclusiv pentru a naviga pe aceste rețele sociale.”

Corespondent ProTV: „Tot anul trecut, școala în care învăța băiatul a făcut parte din programul Previzio, un proiect implementat de Serviciul Român de Informații, destinat prevenirii radicalizării și extremismului violent în mediul preuniversitar. Potrivit Inspectorului Școlar din Bistrița, toate aceste acțiuni ar fi trebuit să ajute la prevenirea unor astfel de cazuri grave. Vă reamintim, ieri, elevul de 13 ani ar fi trebuit să fie la ore, însă nu a venit la prima lecție, spun cei din conducerea școlii. În schimb, băiatul s-ar fi ascuns în baia școlii, acolo unde s-ar fi pregătit pentru atac. A bătut de câteva ori la ușa unei clase de-a 6-a, iar când profesoara de matematică a ieșit, a atacat-o cu un cuțit. Între cei doi s-a dat o luptă. Un alt elev care a intervenit, a fost și el rănit cu cuțitul. Starea celor doi este bună în acest moment. Profesoara a fost operată și a rămas internată, iar elevul atacat a fost lăsat să meargă acasă.”