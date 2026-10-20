Leul s-a depreciat marţi în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american. În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,7516 lei, în scădere cu 0,04 bani (-0,01%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,7520 lei, conform Agerpres.

Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7627 lei, în creştere cu 0,36 bani (+0,06%) faţă de 5,7591 lei, cotaţia anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit marţi până la valoarea de 628,6019 lei, de la 636,9848 lei în şedinţa precedentă.

Guvernul premierului desemnat Luca Niculescu ajunge marţi, la ora 14, la votul de învestitură în plenul Parlamentului, după ce luni și marți toți miniștrii au primit avize pozitive după audierile din comisiile parlamentare.