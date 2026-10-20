Corespondent PROTV: „Șoferul în vârstă de 76 de ani a circulat câteva zeci de metri pe sensul opus pe un bulevard aglomerat și chiar nu a acordat prioritate unui pieton care traversa regulamentar. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. Polițiștii au fost sesizați prin 112 de un jandarm aflat în misiune, care l-a oprit pe șofer. Întrebat ce s-a întâmplat, omul a spus că ar fi fost orbit de farurile altei mașini. Conducătorul auto a fost amendat cu aproape 2.600 de lei și a rămas fără permis pentru 4 luni.”