Medicul nutriționist Mihaela Bilic explică cum putem să ne bucurăm de toate preparatele tradiționale fără excese și fără probleme pentru siluetă.

Primul și cel mai important sfat ține de organizarea meselor. „Nu mâncați totul la o masă, dacă nu vreți să vă alegeți cu o indigestie”, avertizează Mihaela Bilic.

În loc să combinăm toate preparatele într-o singură masă copioasă, este recomandat să le distribuim pe parcursul întregii zile.

Astfel, micul dejun poate include aperitivele clasice de Paște: ouă fierte, drob și câteva felii de brânză, alături de multe legume proaspete. La prânz, putem opta pentru preparate calde, precum ciorba de miel sau stufatul, iar seara este momentul potrivit pentru friptură, servită cu salată verde. Între mese, rămâne loc și pentru desert – o felie de pască sau cozonac, alături de o cafea cu lapte.

„Strategia de a repartiza mâncarea de-a lungul întregii zile ne ajută să ne satisfacem poftele fără risc de indigestie sau pericol pentru siluetă”, explică Mihaela Bilic.

Cum trebuie să arate farfuria ideală de Paște

În plus, aceasta subliniază că dimensiunea porțiilor este esențială: „Farfuria ideală pentru un adult are aproximativ 20 de centimetri în diametru, adică echivalentul a două palme”.

Un alt aspect important ține de modul de preparare a alimentelor. Preparatele din carne de miel – borșul, friptura, drobul sau stufatul – nu sunt periculoase pentru siluetă, atâta timp cât carnea este degresată înainte de gătire și nu se adaugă ulei în exces.

În ceea ce privește ouăle, acestea sunt chiar recomandate: „Oul fiert este prin definiție un prieten al curei de slăbire, stimulează digestia și poate fi consumat fără grijă”, spune nutriționistul, cu o singură condiție – să fie evitată maioneza și înlocuită cu muștar.

Nici deserturile nu sunt interzise. Dimpotrivă, pasca este considerată o alegere echilibrată: „Este un desert inspirat, care combină cozonacul cu brânza proaspătă și nu conține cantități mari de zahăr”, explică Mihaela Bilic.

De altfel, tradiția spune că „Paștele este fudul”, spre deosebire de mesele îmbelșugate de Crăciun. Cu toate acestea, tentațiile culinare sunt numeroase, iar echilibrul rămâne cheia.

Nutriționistul atrage atenția că nu ne îngrășăm dintr-o singură masă: „Pentru a acumula un kilogram de grăsime, este nevoie de un surplus de aproximativ 7000 de calorii”.

Pe lângă alimentație, contează și stilul în care alegem să petrecem sărbătorile. Masa de Paște nu înseamnă doar mâncare, ci și timp petrecut cu familia, relaxare și socializare. O plimbare în aer liber sau puțină mișcare pot echilibra rapid eventualele excese.

Concluzia este simplă: ne putem bucura de toate bunătățile de Paște, fără restricții drastice, dacă respectăm câteva reguli de bază. Porții moderate, mese bine distribuite și alegeri echilibrate – acestea sunt secretele unei sărbători fără regrete și fără kilograme în plus.