Luna este cea care nu se odihnește niciodată și este foarte activă. Stă două zile și ceva într-o zodie, iar de aici vin schimbările de dispoziție și de comportament, mai ales în cazul celor influențați de razele Lunii.

Duminică are loc o Lună Plină în zodia Săgetătorului, ceea ce reprezintă un factor eliberator. Până atunci, libertatea de acțiune este mai limitată. Pe axa acestei Luni Pline există și o opoziție între Uranus și Luna Neagră, aspect care poate aduce evenimente imprevizibile pe parcursul săptămânii. Nu întotdeauna lucrurile se desfășoară așa cum sunt așteptate, mai ales în relațiile și întâlnirile cu ceilalți. Soarele se află în Gemeni și pune accent pe comunicare.

Fiecare persoană este obișnuită cu propriul mod de a se exprima, însă pot apărea surprize și întâlniri neașteptate. De aceea, trebuie respectate anumite protocoale și limite în comunicare. Nu este recomandată manifestarea impulsivă sau exprimarea fără rezerve înainte de a înțelege ce fel de interlocutor se află în față. În caz contrar, începutul unei conversații poate fi compromis.

Planetele formează în această săptămână mai multe cuadraturi, cum sunt numite în astrologie, iar aceste aspecte pot conduce la blocaje și întârzieri. Cuvântul de ordine al perioadei este schimbarea. Este nevoie de adaptare și de adoptarea unor strategii diferite.

Rezultatele care vin mai greu pot aduce, în final, o satisfacție mai mare atunci când lucrurile ies bine, chiar și cu mai multă trudă.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Berbec

Berbecii, aflați sub influența zodiei duble a Gemenilor, au impresia că ar avea nevoie de două capete și patru mâini pentru a rezolva toate problemele urgente ale acestei săptămâni. Este vorba despre drumuri, autorizații obținute în ultimul moment, vize pe pașaport, interviuri, cumpărături, protocoale sau cadouri.

Toate aceste lucruri trebuie rezolvate rapid, iar ritmul devine tot mai alert. Dacă este luată în calcul simbolistica cifrei doi, aceasta apare constant în activitățile și provocările perioadei.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Taur

Pentru Tauri, două joburi sau două surse de venit pot reprezenta soluția acestei perioade. Un singur venit pare să nu mai fie suficient, iar mulți nativi se gândesc la un plan B.

Există Tauri care consideră că blocajele financiare nu mai pot fi depășite, însă contextul astral dominat de imprevizibil, inedit și risc poate aduce idei noi legate de bani. Pot apărea oportunități prin burse, specializări, studii sau alte forme de dezvoltare personală și profesională.

Luna Plină de duminică, din Săgetător, unde se află și Luna Neagră, poate aduce pentru unii Tauri o pierdere importantă și descurajantă. Totuși, astfel de pierderi pot sta, în timp, la baza unui câștig semnificativ. Uneori trebuie plătit un preț înainte de a ajunge la succes, iar cei care nu se descurajează pot transforma dificultățile în oportunități.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Gemeni

Pentru Gemeni, faptul că Soarele se află în zodia lor este o veste bună. Nativii sunt în elementul lor și reușesc să se strecoare cu abilitate printre pretențiile, reacțiile, presiunile și părerile celor din jur.

Gemenii, reprezentați de Castor și Pollux, reușesc în această săptămână să găsească un consens între evenimente și situații care, pentru mulți, par incompatibile sau lipsite de sens. Au capacitatea de a uni două lucruri aparent separate și de a crea legături acolo unde ceilalți nu le văd.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Rac

Racii ar trebui să se odihnească în această săptămână. Odihna poate fi și una activă, prin activități plăcute sufletului, un fel de „muncă a sufletului”. Organismul poate reacționa în urma unei presiuni destul de mari din perioada anterioară, a unui consum acumulat, prin diverse manifestări nervoase.

Este vorba despre o „boală a minții”, care de multe ori trece neobservată și nu este tratată, deoarece nu este conștientizată sau dusă la medic.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Leu

Pentru Lei, săptămâna aduce multă aglomerație și numeroase interacțiuni sociale. Sunt necesare respectarea protocoalelor, eleganță în comportament și capacitatea de a răspunde solicitărilor fără a le ignora.

Se recomandă prudență în participarea la evenimente unde sunt prezenți și copii. În anumite contexte, pot apărea situații nepotrivite pentru cei mici, motiv pentru care este sugerată evitarea acestora sau alegerea unor evenimente destinate exclusiv adulților.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Fecioară

Fecioarele aflate în funcții de conducere sau în poziții importante în carieră trebuie să își adapteze discursul și deciziile la o adunare destul de scindată. Este necesar un mod de exprimare mai clar și mai accesibil tuturor.

Chiar dacă mediul este divizat, aceste decizii pot valida poziția profesională. În această săptămână este important un discurs cu dublu sens, capabil să împace mai multe părți sau să conducă la decizii echilibrate pentru toți cei implicați.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Balanță

Pentru Balanțe, pot apărea dificultăți în luarea deciziilor, fie că este vorba despre alegerea a două destinații de vacanță, fie despre opțiuni legate de studii sau facultăți, în contextul apropierii examenelor.

Pe plan spiritual, este necesar un consens, deoarece nu întotdeauna pot fi îmbinate două perspective sau filozofii diferite în același timp. Este evocată și situația unor relații între persoane cu religii diferite, unde apar provocări de armonizare a convingerilor.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Scorpion

Pentru Scorpioni, săptămâna aduce necesitatea adoptării unor strategii ușor modificate. În situațiile care implică împărțirea unei moșteniri, o succesiune cu mai mulți moștenitori sau distribuirea unui profit între acționari ori asociați, este nevoie de abordări diferite față de cele obișnuite.

Pentru Scorpion, cuvântul de ordine al săptămânii este „vânzare”.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Săgetător

Pentru Săgetători, influența Lunii Pline, alături de Luna Neagră, accentuează dorința de libertate și tendința spre rebeliune. Există o nevoie crescută de independență și de rupere a unor constrângeri.

Totuși, în această perioadă apar numeroase întâlniri planificate, pentru care este necesară pregătirea din timp. Nu este recomandată amânarea pe ultima sută de metri a protocoalelor sau a obligațiilor care trebuie respectate.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Capricorn

Pentru Capricorni, pot apărea situații în care fie un coleg se îmbolnăvește și este necesară preluarea unei munci suplimentare, fie propria stare de sănătate nu este una foarte bună, ceea ce duce la o scădere a energiei.

În acest context, activitatea profesională poate fi afectată, iar randamentul este redus. Se poate spune că, în această săptămână, „matematica” profesională nu este favorabilă pentru Capricorni.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Vărsător

Vărsătorii, fie mai tineri, fie mai maturi, pot fi tentați să „joace la două capete” în această săptămână, nu doar în plan sentimental, ci și în relațiile cu prietenii, implicându-i ca martori în situații care ar trebui păstrate mai discrete.

Un alt aspect este că prietenii nu sunt întotdeauna cei mai obiectivi în a evalua creațiile sau proiectele Vărsătorilor. Cererea de validare din partea unor persoane foarte apropiate poate duce la lipsă de obiectivitate și chiar la descurajare.

Se recomandă evitarea acordării unei importanțe excesive acestor opinii și neinfluențarea deciziilor de către ele.

Horoscop săptămâna 25 – 31 mai 2026 – Pești

Pentru Pești, există o lipsă de înțelegere din partea conducerii sau a șefilor în legătură cu problemele personale sau familiale.

Nu este recomandată solicitarea de învoiri frecvente; mai potrivită este utilizarea zilelor de concediu, astfel încât timpul personal să fie gestionat independent, fără a depinde de deciziile sau opiniile superiorilor.