Povestea descoperirii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Importanța acestei sărbători în calendarul ortodox

Sărbătoarea dedicată descoperirii capului Sfântului Ioan Botezătorul amintește de unul dintre cele mai importante momente din tradiția creștină.

Povestea descoperirii capului Sfântului Ioan Botezătorul După moartea martirică a Sfântului Ioan Botezătorul, capul său a avut un drum plin de mistere, ascunderi și redescoperiri. În tradiția creștină, această istorie este cunoscută prin cele trei „aflări" ale capului sfântului, adică cele trei momente în care relicva a fost găsită după ce fusese ascunsă pentru a fi protejată. Povestea s-a păstrat în scrieri bisericești, cronici vechi și tradiții transmise din generație în generație. Cum a fost ascuns capul Sfântului Ioan Totul începe după uciderea Sfântului Ioan Botezătorul, poruncită de Irod Antipa, la cererea Irodiadei și a Salomeei. După decapitare, ucenicii sfântului i-au luat trupul și l-au îngropat în cetatea Sebastia. Capul însă nu a fost pus alături de trup. Potrivit tradiției, Irodiada nu a vrut ca acesta să fie cinstit și l-a ascuns într-un loc rușinos, de teamă că influența lui Ioan va continua și după moarte. Există și vechi povestiri care spun că Irodiada, plină de ură pentru mustrările pe care Ioan i le făcuse în timpul vieții, ar fi înțepat obrazul sfântului cu un cuțit. Această imagine apare în mai multe legende și scrieri medievale legate de relicvă. Capul Sfântului Ioan nu a rămas mult timp în locul unde fusese ascuns, conform Doxologia.ro. Tradiția ortodoxă spune că Sfânta Ioana, soția lui Huza, omul de încredere al lui Irod, a aflat unde se afla relicva și a decis să o salveze în secret. Noaptea, ea a luat capul sfântului, l-a pus într-un vas de lut și l-a dus pe Muntele Eleonului, aproape de Ierusalim. Acolo l-a îngropat în taină. După o vreme, locul a fost uitat, iar creștinii nu au mai știut unde se află relicva. Prima aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul După mulți ani, un om bogat numit Inocențiu, care devenise călugăr, a cumpărat terenul de pe Muntele Eleonului. Dorind să construiască o chilie și o mică biserică, a început să sape fundația. În timpul lucrărilor a găsit vasul de lut în care era ascuns capul Sfântului Ioan Botezătorul. Se spune că monahul a înțeles prin semne și minuni că relicva era autentică. Totuși, vremurile erau încă periculoase pentru creștini, iar el se temea ca sfântul cap să nu fie profanat. Din această cauză, înainte de moarte, a ascuns din nou relicva în același loc. Acest moment este cunoscut în tradiția Bisericii drept prima aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul.

A doua descoperire Mai târziu, în vremea împăratului Constantin cel Mare, doi călugări aflați în pelerinaj la Ierusalim ar fi avut aceeași vedenie. Sfântul Ioan li s-ar fi arătat și le-ar fi spus unde este ascuns capul său. Cei doi au mers la locul indicat și au găsit relicva. Au luat-o într-un sac și au pornit la drum. Pe traseu s-au întâlnit cu un olar sărac și l-au rugat să le ducă sacul, fără să îi spună ce se află înăuntru. Potrivit tradiției, Sfântul Ioan i s-a arătat chiar olarului și i-a spus să păstreze relicva și să fugă de călugării care nu îi înțelegeau valoarea. Olarul a ascuns capul cu mare grijă și l-a păstrat în familie. După un timp, capul Sfântului Ioan Botezătorul a ajuns în mâinile unui călugăr arian numit Eustatie. Acesta ar fi folosit minunile făcute prin puterea relicvei pentru a atrage oameni către erezia sa. Când a fost descoperit și alungat, a ascuns capul într-o peșteră de lângă Emesa. În apropierea acelei peșteri a fost construită mai târziu o mănăstire. În anul 452, starețul mănăstirii, arhimandritul Marcel sau Marcellus, a avut o descoperire dumnezeiască și a găsit din nou relicva, ascunsă într-un vas îngropat în pământ. Capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost dus cu mare cinste la Emesa, apoi la Constantinopol. Acest moment este cunoscut drept a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul și este sărbătorit în fiecare an pe 24 februarie. A treia aflare a capului În perioada luptelor iconoclaste, când multe icoane și moaște erau distruse, credincioșii au ascuns din nou relicva pentru a o salva. După ce cultul icoanelor a fost restaurat, patriarhul Ignatie al Constantinopolului ar fi avut o vedenie despre locul unde era ascuns capul. În jurul anului 850, relicva a fost găsită și dusă din nou la Constantinopol. Acesta este momentul cunoscut în Biserică drept a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul și este prăznuit pe 25 mai. De-a lungul secolelor, relicva a fost împărțită și mutată în mai multe locuri. Există tradiții care spun că fragmente din capul Sfântului Ioan Botezătorul s-ar afla și astăzi în diferite biserici și mănăstiri din lume. Unele surse pomenesc și Marea Moschee Omeiadă din Damasc, unde există un altar dedicat sfântului. Locul este respectat atât de creștini, cât și de musulmani, care îl cinstesc pe Ioan Botezătorul ca profet și om sfânt. Tradiții și obiceiuri respectate de credincioși Ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită pe 29 august, este una dintre cele mai severe și mai respectate zile din calendarul ortodox. Sărbătoarea amintește de moartea martirică a Sfântului Ioan Botezătorul, cel care L-a botezat pe Iisus Hristos în râul Iordan. Din acest motiv, credincioșii țin post, se roagă și încearcă să petreacă ziua în liniște și cumpătare. În tradiția bisericească, oamenii sunt îndemnați la pocăință, rugăciune și evitarea exceselor. De ce mulți oameni evită folosirea cuțitului În multe zone din țară există tradiția ca în această zi să nu fie folosite obiecte ascuțite. Oamenii evită: · să taie pâinea cu cuțitul, · să taie fructe sau legume, · să folosească toporul ori alte obiecte tăietoare fără nevoie. În unele familii, mâncarea este ruptă cu mâna, ca semn de respect pentru suferința Sfântului Ioan Botezătorul. În tradiția populară există și credința că nu este bine să se consume fructe sau legume rotunde și roșii, deoarece acestea amintesc de capul sfântului și de sângele vărsat. Mulți evită în această zi: · pepenele roșu, · roșiile, · merele roșii, · vinul roșu. Aceste obiceiuri sunt întâlnite mai ales în mediul rural și au fost transmise din generație în generație. Ce nu este bine să faci în această zi În multe sate se spune că pe 29 august nu este potrivit: · să organizezi petreceri, · să faci nunți, · să pregătești mese bogate, · să te cerți, · să vorbești urât, · să faci excese. Sărbătoarea este văzută ca o zi de reculegere și de amintire a unei morți nedrepte, provocate de mândrie, răzbunare și păcat. Mulți credincioși merg dimineața la biserică, participă la Sfânta Liturghie și aprind lumânări pentru cei adormiți. În trecut, în anumite regiuni exista și tradiția începerii unui post ținut până la Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. Oamenii considerau această perioadă una de curățire sufletească și de apropiere de Dumnezeu. Ce rugăciuni se citesc în această zi În ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii citesc rugăciuni dedicate sfântului și îi cer ajutorul în momentele grele. În tradiția ortodoxă, Sfântul Ioan Botezătorul este considerat unul dintre cei mai puternici mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. Mulți oameni se roagă lui pentru: · sănătate, · liniște sufletească, · întărire în necazuri, · iertarea păcatelor, · protecția familiei.

Rugăciunea cunoscută de mulți credincioși Una dintre cele mai cunoscute rugăciuni începe astfel: „O, Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule al lui Hristos, mari şi multe sunt vredniciile date ţie de Dumnezeu...” Mulți credincioși citesc în această zi: · Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul, · Paraclisul sfântului, · psalmi și rugăciuni pentru pace și protecție. În biserici și mănăstiri se fac slujbe speciale, iar numele sfântului este pomenit în rugăciuni de binecuvântare și vindecare sufletească. Mulți oameni țin post negru până la apusul soarelui sau aleg să mănânce foarte simplu. Tradiția spune că rugăciunea este mai puternică atunci când este însoțită de smerenie, liniște și cumpătare. În această zi, credincioșii se roagă și pentru cei plecați dintre noi, deoarece sărbătoarea amintește de jertfă, suferință și adevăr. Ce este interzis să faci de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul Ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătorită pe 29 august, este considerată una dintre cele mai aspre și mai triste zile din calendarul ortodox. În jurul acestei sărbători s-au păstrat numeroase tradiții și interdicții, toate legate de moartea martirică a sfântului și de ideea de smerenie, post și pocăință, notează Pravila.ro. Cea mai cunoscută tradiție spune că pe 29 august nu este bine să fie folosite obiecte ascuțite. Mulți oameni evită: · să taie pâinea cu cuțitul, · să folosească securea sau toporul, · să taie fructe și legume, · să folosească inutil obiecte de tăiat. În unele zone ale țării, mâncarea este ruptă cu mâna, ca semn de respect pentru suferința și moartea Sfântului Ioan Botezătorul. În tradiția populară există și credința că nu trebuie consumate fructe sau legume rotunde și roșii, deoarece acestea amintesc de capul sfântului și de sângele vărsat. Astfel, mulți evită în această zi: · pepenele roșu, · roșiile, · merele roșii, · ardeiul roșu, · varza roșie, · vinul roșu. În unele sate există și obiceiul de a nu consuma usturoi și ceapă în această zi. Mulți credincioși țin post sever pe 29 august. Unii aleg chiar post negru până seara, considerând că astfel cinstesc viața aspră și jertfa Sfântului Ioan Botezătorul. Biserica vorbește despre această zi ca despre una dedicată rugăciunii și reculegerii, nu distracției sau petrecerilor. De aceea, oamenii evită: · mesele bogate, · petrecerile, · muzica zgomotoasă, · excesele de orice fel. În tradiția populară se spune că această sărbătoare trebuie trăită cu liniște și respect. Oamenii încearcă să evite să se certe, să se supere, să arunce vorbe grele și să aibă conflicte, mai ales în familie. Bătrânii spuneau că ziua amintește de pedeapsa nedreaptă primită de un om care a spus adevărul fără frică. Din acest motiv, credincioșii încearcă să păstreze pacea în casă și să petreacă ziua în rugăciune și cumpătare. Semnificații spirituale pentru viața de zi cu zi Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul nu vorbește doar despre moartea unui sfânt, ci și despre curajul de a spune adevărul chiar și atunci când este greu. Sfântul Ioan Botezătorul este văzut ca un simbol al sincerității, al credinței și al demnității. El nu s-a temut să îl mustre pe Irod pentru viața sa păcătoasă și nu a renunțat la adevăr, chiar dacă acest lucru l-a costat viața. Pentru mulți oameni, această sărbătoare este o lecție despre conștiință și despre puterea de a nu face compromisuri atunci când vine vorba despre bine și rău. De asemenea, mulți credincioși consideră că această zi este potrivită pentru: · iertare, · împăcare, · rugăciune pentru familie, · liniște sufletească, · întoarcere către credință.

