Șapte persoane au rămas blocate timp de cinci zile într-o peşteră din Laos, după ce au mers să caute aur. VIDEO

Cei şapte localnici au intrat pe 20 mai într-o peşteră situată în provincia Xaysomboun, în nord-estul capitalei, Vientiane, potrivit publicaţiei Laophattana News.

S-au dus acolo „să caute aur”, iar ploile puternice au provocat o inundaţie care a blocat ieşirea, a mai spus aceeaşi sursă.

Autorităţile locale şi riveranii au încercat evacuarea apei din peşteră cu ajutorul pompelor, însă echipele de salvare nu au reuşit deocamdată să ajungă la grupul rămas blocat.

„Încă nu ştim dacă mai sunt în viaţă”, a declarat pentru AFP Bounkham Luanglat, responsabila unei asociaţii de salvatori din Laos, potrivit căreia circa 100 de persoane au luat parte efectiv la operaţiunile de la faţa locului.

Experți internaționali implicați în misiune

Printre aceştia se numără şi doi salvatori thailandezi, precum şi un expert finlandez care locuieşte în regiune şi care a participat în 2018 la operaţiunea de salvare a unei echipe de fotbal rămasă blocată într-o peşteră inundată din nordul Thailandei, la Tham Luang.