Cum alegi vinetele care nu sunt iuți sau amare. Greșeala pe care o faci la cumpărături

Mediul în care sunt cultivate vinetele poate influența gustul acestora. Condițiile meteorologice dificile pot stresa planta, determinând-o să producă mai mulți compuși amari care o protejează de factorii de mediu.

Amăreala și iuțeala pot varia și în funcție de soi. Vinetele clasice rotunde sunt de obicei mai amare decât vinetele italiene, albe sau japoneze, care au un gust mai dulce și mai delicat.

Gradul de amăreală poate depinde de vârsta și mărimea fructului. Da, din punct de vedere botanic, vânăta este un fruct. Vinetele mai mari și mai mature tind să fie mai amare, deoarece au semințe mai dezvoltate, iar semințele concentrează adesea cele mai amare arome.

Un alt compus care poate contribui la amăreala vinetelor este antocianina, o substanță fitochimică responsabilă pentru culoarea violetă a vinetelor și care poate acționa ca antioxidant atunci când este consumată.

Gustul amar este cauzat de compuși naturali numiți alcaloizi, pe care plantele îi produc ca mecanism de apărare împotriva dăunătorilor. Vinetele conțin un alcaloid numit solanină, care poate contribui la apariția gustului amar.

Vinetele au, de obicei, un gust discret dulceag și o textură cremoasă atunci când sunt preparate corect. Totuși, uneori vinetele pot avea un gust pronunțat amar .

Există multe tipuri diferite de vinete și numeroase moduri de a le găti. Unele soiuri sunt iuți sau chiar amare, așa că dacă vrei să faci o salată de vinete, zacuscă sau orice alt preparat cu vinete, învață cum să le alegi pe cele bune.

Cum îți dai seama din piață dacă vinetele sunt bune

Există câteva metode simple pentru a reduce amăreala vinetelor. În primul rând, este important să alegi vinete cât mai proaspete.

Alege vinete de dimensiuni medii, nu pe cele foarte mari, și consumă-le cât mai curând după recoltare. Caută exemplare cu coajă lucioasă, întinsă și fără riduri. La atingere, trebuie să fie ferme.

Forma, coaja și greutatea – ce contează cu adevărat

Un alt criteriu important este textura. Atunci când apeși ușor pe vânătă, ar trebuie să fie elastică și să revină rapid la forma inițială. Dacă este foarte tare, există riscul să aibă semințe multe și mari. În schimb, vinetele prea moi pot fi trecute de maturitate.

Alege vinete de mărime mijlocie. Cele foarte mari au, de regulă, mai multe semințe și pot avea un gust mai puțin plăcut. De asemenea, trebuie evitate vinetele cu nuanțe verzui, deoarece acestea tind să fie amare.

Un indicator important al prospețimii este codița, care trebuie să fie verde, fragedă și să aibă un aspect proaspăt. Dacă este maronie, uscată sau lemnoasă, înseamnă că vânăta este mai veche și a stat mult timp pe vrej. Din cauza asta, pulpa poate deveni amară, mai ales dacă planta a fost afectată de secetă.

Caută vinetele lunguiețe și de culoare cât mai închisă, care sunt, de obicei, bine coapte și conțin mai puține semințe negricioase. Sunt perfecte pentru salată de vinete, zacuscă sau alte preparate de sezon.

Vinete mari vs. vinete mici – care sunt mai gustoase

Atunci când alegi vinete din piață, probabil te întrebi dacă e mai bine să iei vinete mici sau mari.

Vinetele mici au gust mai dulce și mai delicat. Pe măsură ce o vânătă crește și ajunge la maturitate deplină, pulpa sa tinde să devină mai amară și mai fibroasă. În schimb, vinetele recoltate mai devreme au o aromă mai fină și o consistență mai plăcută, ceea ce le face potrivite pentru numeroase preparate.

Un alt avantaj important al vinetelor mici este au puține semințe, iar ele sunt una dintre principalele cauze ale gustului amar specific. Cu cât sunt mai puține semințe, cu atât preparatul final va avea un gust mai echilibrat și mai plăcut.

Vinetele mici au o pulpă mai fermă și mai cremoasă, deoarece sunt mai tinere. În schimb, vinetele foarte mari pot avea o pulpă mai moale și mai fibroasă.

Adesea, vinetele mari au un gust amar mai pronunțat. În cazul vinetelor mici, ele nu au acumulat aceeași cantitate de compuși care dau gustul amar.

Trucuri simple ca să reduci gustul amar la gătit

Cu cât o vânătă este mai veche, adică a trecut mai mult timp de la recoltare, cu atât devine mai amară. Asta explică de ce vinetele cumpărate din piețe sunt adesea mai gustoase, în timp ce cele din supermarket pot avea un gust mai pronunțat de amăreală. De multe ori nu se știe cât timp a trecut de când au fost recoltate vinetele aflate pe rafturile magazinelor.

Totuși, vinetele amare nu trebuie aruncate și nici evitate. Gustul amar poate fi redus printr-o metodă simplă:

• Presară aproximativ o lingură de sare grunjoasă peste vinetele tăiate.

• Lasă-le să stea între 30 și 60 de minute.

• Clătește-le bine cu apă pentru a îndepărta excesul de sare.

Acest proces ajută la extragerea unei părți din compușii care dau gustul amar și poate îmbunătăți considerabil aroma preparatului final.