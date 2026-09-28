Bărbatul a comandat online automobilul, și-a ales modelul, a configurat mașina și a selectat modalitatea de plată. La finalul procesului, a apăsat butonul „Bestellen” („Comandă”), scrie publicația TopGear.

Potrivit legislației germane, în cazul cumpărăturilor online trebuie să fie clar și fără echivoc faptul că apăsarea butonului generează o obligație de plată. În cazul de față, pe buton apărea însă doar „Comandă”.

Cumpărătorul a primit mașina și a folosit-o timp de aproximativ un an, după care a încercat să retragă contractul și să recupereze întreaga sumă plătită. Argumentul său a fost că formularea butonului nu respecta cerințele legale și, prin urmare, contractul nu ar fi fost valabil.

Instanța nu i-a dat dreptate

Oberlandesgericht Frankfurt, instanța regională superioară din Frankfurt, a respins argumentația cumpărătorului.

Judecătorii au considerat că întregul proces de comandă făcea suficient de clar faptul că bărbatul cumpăra o mașină în valoare de 60.520 de euro. El alesese personal modelul, configurase automobilul, stabilise modalitatea de plată și primise ulterior contractul de vânzare.

Prin urmare, simpla formulare „Bestellen” de pe buton nu i-a permis să anuleze contractul la un an după achiziție. Instanța a ținut cont și de faptul că perioada obișnuită de retragere pentru cumpărăturile online, de 14 zile, expirase cu mult timp înainte.

Regula privind formularea butonului are rolul de a-i proteja pe consumatori de obligații de plată neclare sau neașteptate, nu de a permite anularea unei achiziții după ce produsul a fost folosit o perioadă îndelungată.

Decizia pronunțată la 15 septembrie 2026 nu este definitivă, iar cumpărătorul ar putea încerca să continue procedurile judiciare.