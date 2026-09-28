Șefii săi au deschis o anchetă și anunță măsuri drastice dacă suspiciunile de luare de mită se vor confirma. Între timp, ies la iveală noi detalii din ancheta Direcției Naționale Anticorupție, în care este vizat, pentru complicitate, directorul firmei contractoare din România. Cei doi au negat acuzațiile.

Șefii companiei slovene care urmează să construiască la Gheorgheni un sistem uriaș de baterii de stocare a energiei electrice s-au întrunit în ședință de urgență. Asta după ce șeful filialei lor din România, Gregor Hudohmet, a fost acuzat de luare de mită și arestat la cererea procurorilor anticorupție.

Iar Consiliul de Administrație al companiei slovene a dispus o revizuire a tranzacției legate de proiectul din România.

„Grupul este îngrijorat de aceste acuzații și le ia în serios”, a transmis compania, după cum a precizat și presa slovenă.

Gregor Hudohmet - susține DNA - ar fi pretins șpagă - aproximativ doi la sută din valoarea contractului, după lansarea lui.

Corespondent PROTV: „Potrivit unor surse apropiate de anchetă, Gregor Hudohmet ar fi fost cel care ar fi solicitat plata comisionului de succes de 450.000 de euro plus TVA, prin intermediul unei firme terțe. Ce nu știa însă slovenul e faptul că la întâlnirile pe această temă, inclusiv la o expoziție, șeful firmei contractoare ar fi purtat tehnică de înregistrare. Așa ar fi obținut procurorii anticorupție dovezi cu care să îl acuze de luare de mită.”

Banii, susțin aceleași surse, ar fi urmat să fie încasați în întregime de expertul sloven, chiar dacă directorul companiei din România, Cristian Dragomir, a fost acuzat de complicitate la luare de mită. Procurorii DNA susțin că ar fi insistat pe lângă șefii săi să plătească presupusa șpagă.

Corespondent PROTV: „Expertul sloven și omul de afaceri român acuzați de corupție au contestat deja arestarea și cer Curții de Apel București să le redea libertatea. Însă solicitarea lor nu poate fi analizată înainte ca judecătorul de la tribunal să își motiveze decizia de a-i trimite după gratii.”

Potrivit comunicatului de presă trimis la o zi după arestarea directorului lor la București, reprezentanții companiei din Slovenia au luat în calcul înghețarea proiectului de la Gheorgheni, din cauza scandalului de corupție. Oficialii firmei din România susțin însă - după noi discuții - că toate investițiile din România vor continua.