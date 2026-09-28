Așezarea din regiunea Macedonia de Vest este cunoscută pentru peisajele spectaculoase, pădurile de pini, tradițiile aromâne și celebrul „Lac al Dragonului”.

Samarina aparține municipalității Grevena și se află în apropierea granițelor dintre regiunile Epir și Tesalia. Satul este situat în apropierea vârfului Smolikas, al doilea cel mai înalt munte din Grecia.

În apropierea vârfului muntelui se află „Lacul Dragonului”, o atracție naturală cunoscută pentru frumusețea și aspectul său nealterat. Peisajul din jur este format din munți, lacuri și păduri care adăpostesc o mare diversitate de plante și animale, inclusiv cai sălbatici.

Un sat care se transformă vara

În timpul verii, populația Samarinii ajunge la aproximativ 5.000 de persoane. În restul anului, condițiile meteorologice dificile fac ca doar câteva hoteluri să rămână deschise. Zona continuă însă să atragă vizitatori și în timpul iernii, datorită peisajelor montane și posibilităților de explorare a naturii. Satul este înconjurat de păduri de pini și numeroase izvoare naturale.

Samarina este apreciată și pentru climatul său, considerat benefic pentru sănătate, de unde și denumirea tradițională de „Buna Samarina”.

O biserică cu un pin care străpunge acoperișul

Samarina este cunoscută și pentru clădirile sale tradiționale. Biserica Panagia este considerată cea mai mare bazilică din regiunea Pindului.

Lăcașul are și o particularitate neobișnuită: în interiorul său crește un pin al cărui trunchi se ridică prin acoperiș și continuă să crească în aer liber.

Satul este, de asemenea, cea mai cunoscută dintre comunitățile vlăhești din Pind. Locuitorii sunt mândri de moștenirea lor și continuă să păstreze tradițiile transmise de generații. Ei vorbesc o limbă romanică și au o cultură și o istorie distincte. Comunitățile aromâne sunt răspândite în mai multe țări din Balcani.