Crăciunițele și moșii au alergat pentru o cauză nobilă, la Sibiu. „Este plin de energie faină”

160 de Crăciunițe și Moși au înveselit centrul orașului Sibiu, cu o cursă colorată. Concurenții au alergat peste doi kilometri, pentru a-i susține pe „Zburători” - o echipă locală de baschet în scaune rulante.

Cu banii colectați la cros, sportivii vor ajunge la competițiile de anul viitor. Cursa veselă - care se ține de 8 ani, în prag de sărbători - are un nume pe măsură: „Marea Moș-mondeală”.

Concurenții au luat startul din mijlocul târgului de Crăciun. Traseul a fost gândit astfel încât coloana veselă să fie să fie văzută de cât mai multă lume. Pe parcurs, au fost multe momente haioase.

După aproximativ 30 de minute, cei mai rapizi au trecut linia de finiș. Chiar atunci, a început să ningă ușor.

Banii strânși la eveniment vor ajuta „Zburătorii” - echipa de baschet în scaun rulant - să participe la competițiile de anul viitor. Pentru adulții înscriși în cursă, taxa a fost 110 lei, iar pentru copiii - 75 de lei.

Cuplu de Moşi: „Noi alergăm împreună cam de 8 ani, ne implicăm în diferite cauze și nu puteam să nu-i susținem pe Zburători anul acesta. Ne simțim împliniți și încurajăm pe toți să facă dar din darul lor."

Crăciuniţă: „Este un eveniment foarte frumos, este al doilea an în care vin. Este plin de energie faină, oameni la fel de frumoşi și cauza de anul acesta, fără cuvinte.”

Spectatoare: „Super faină, energie de plină și super împliniți că putem ajuta.”

Entuziasmul i-a cuprins și pe spectatori.

Cuplu: „Au fost foarte amuzanți când i-am văzut am avut așa un spirit de Crăciun. Și să vezi atâția moși care aleagă pe drum, nu e ceva, nu vezi în fiecare zi. Oricine poate să facă o faptă bună."

Concurenții sunt răsplătiți cu medalii, băuturi calde de sezon și o petrecere, la finalul cursei.

Daniel Troancă, președintele Clubului Sportiv Sibiu: „În prag de sărbătoare suntem fericiți că strângem niște bănuți cu care zburătorii vor participa anul viitor în Campionatul Național și Cupa României.”

David Răulea, jucător de baschet: „Este foarte important pentru noi să-i avem aproape, ne susțin, ne încurajează la meciuri. Sportul pentru mine a fost foarte important și m-a ajutat să trec peste partea de accident. La fel și colegii mei, oricine poate susține clubul sportiv comunitar din Sibiu, prin donații.”

