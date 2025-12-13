Crăciunițele și moșii au alergat pentru o cauză nobilă, la Sibiu. „Este plin de energie faină”

13-12-2025 | 08:53
160 de Crăciunițe și Moși au înveselit centrul orașului Sibiu, cu o cursă colorată. Concurenții au alergat peste doi kilometri, pentru a-i susține pe „Zburători” - o echipă locală de baschet în scaune rulante.

Octavian Moldovan

Cu banii colectați la cros, sportivii vor ajunge la competițiile de anul viitor. Cursa veselă - care se ține de 8 ani, în prag de sărbători - are un nume pe măsură: „Marea Moș-mondeală”.

Concurenții au luat startul din mijlocul târgului de Crăciun. Traseul a fost gândit astfel încât coloana veselă să fie să fie văzută de cât mai multă lume. Pe parcurs, au fost multe momente haioase.

După aproximativ 30 de minute, cei mai rapizi au trecut linia de finiș. Chiar atunci, a început să ningă ușor.

Banii strânși la eveniment vor ajuta „Zburătorii” - echipa de baschet în scaun rulant - să participe la competițiile de anul viitor. Pentru adulții înscriși în cursă, taxa a fost 110 lei, iar pentru copiii - 75 de lei.

