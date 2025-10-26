Cine a scris cea mai lungă scrisoare din lume pentru Moș Crăciun. A intrat în Cartea Recordurilor

26-10-2025 | 16:52
Instagram / @guinnessworldrecords

Cea mai lungă scrisoare din lume pentru Moș Crăciun a fost scrisă de peste două mii de elevi, cu vârste între 8 și 14 ani din România.

Anca Lupescu

Copiii au scris în nouă zile o scrisoare către Moș Crăciun lungă de 413,80 m, stabilind recordul mondial pentru cea mai lungă scrisoare către Moș Crăciun.

Cine a scris cea mai lungă scrisoare din lume pentru Moș Crăciun

Cea mai lungă scrisoare către Moş Crăciun, cu o lungime de 413,8 metri, a fost certificată în 2008 la Braşov de World Record Academy. Aceasta a fost expediată în Laponia prin curier rapid al Poştei Române.

Campania a fost o inițiativă a Poștei Române și a Inspectoratului Școlar local.

Fiecare copil a început prin a-i cere lui Moș Crăciun să îi convingă pe adulți să salveze pădurile și să protejeze mediul.

Scriind pe aceeași hârtie (foarte subțire), copiii au economisit zeci de kilograme de hârtie care ar fi fost necesare pentru scrisori și plicuri separate.

Poșta Română a plătit taxele poștale pentru cea mai lungă scrisoare către Moș Crăciun și a trimis doi dintre elevi să viziteze reședința oficială a lui Moș Crăciun.

Scrisoarea uriașă a fost expediată la adresa oficială a lui Moș Crăciun: Santa Claus, Arctic Circle, 96930, Rovaniemi, Finlanda.

Ulterior, s-a întors înapoi în România, pentru a fi inclusă într-o expoziție locală de recorduri mondiale.

În final, scrisoarea a fost reciclată și transformată în caiete pentru copii.

Reprezentantul World Record Academy a verificat lungimea scrisorii și a acordat certificatul de record mondial pentru cea mai lungă scrisoare către Moș Crăciun.

„A fost odată ca niciodată……ideea să facem ceva pentru copii, pentru a le stimula imaginaţia, pentru ai stimula să corespondeze prin intermediul corespondenţei clasice, ceva deosebit care să le atragă atenţia către Poşta Română.

Aşa s-a născut ideea încercării de a scrie o scrisoare foarte lungă şi ținând cont de faptul că se apropia sărbătoarea de Crăciun ne-am gândit să fie „Cea mai lungă scrisoare adresată lui Moş Crăciun.

Ne trebuia o temă şi am găsit-o, gândindu-ne că pădurile noastre sunt în pericol. Tema a fost “ Salvându-ne pădurile ne salvezi copilaria!”şi ne-am propus să adunăm gândurile şi dorinţele copiilor despre acest subiect, cu scopul de a transmite acest mesaj celei mai influente persoane din lume - Moş Crăciun. Am ales copii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 14 ani, pentru că la această vârstă fiecare încă mai visează şi crede în personajul de basm - Moş Crăciun.

Am făcut rost de o rolă de hârtie mare, am avut cui să adresăm scrisoarea, am avut o temă, deci puteam începe!

Şi am început, fără să ne propunem câţi metri să aibă scrisoarea sau câţi copii să participe la acest proiect”, conform Poștalionul de Brașov.

Cea mai veche scrisoare către Moș Crăciun are peste 100 de ani

O scrisoare către Moş Crăciun, scrisă în 1911, a fost descoperită de John Byrne în timp ce lucra prin casa sa. Redactată de doi frați (Hannah, de 10 ani, și Fred, de 7 ani), scrisoarea a supraviețuit miraculos timp de mai mult de 100 de ani într-un şemineu, stabilind recordul mondial pentru Cea mai veche scrisoare către Moş Crăciun, potrivit World Record Academy.

Hannah Howard a scris lista de dorințe de Crăciun la vârsta de doar 10 ani.

Scrisoarea a fost descoperită pentru prima dată în 1992, când actualul proprietar al casei, John Byrne, a instalat încălzirea centrală. El a găsit scrisoarea Hannei în coșul de fum și a decis să o păstreze ca amintire a vremurilor trecute.

„La acea vreme, șemineele erau construite din cărămidă, cu un raft pe fiecare parte”, a declarat Byrne pentru Irish Times. „Scrisoarea a fost găsită pe unul dintre rafturi.”

Pe lista ei de Crăciun, Hannah a scris: „Îmi doresc o păpușă-bebeluș, o pelerină de ploaie cu glugă, o pereche de mănuși, un măr glazurat cu zahăr, un bănuț de aur, un bănuț de argint și un baton lung de caramel.”

Hannah s-a născut chiar în ziua de Crăciun, în anul 1900.

Fiul femeii care a scris scrisoarea a spus că mama sa a fost extrem de creativă, excelând în diverse forme de cusut și, mai târziu, în tâmplărie. De asemenea, era o cofetar priceput, cunoscută pentru prăjituri și alte dulciuri, ceea ce ar putea explica referințele la caramel din scrisoarea adresată lui Moș Crăciun. Hannah a murit în 1978.

Alte recorduri Guiness

Guinness World Records a consemnat și recordul pentru Cea mai scumpă scrisoare vândută la licitație, stabilit de o scrisoare scrisă de George Washington în 1787 către nepotul său, Bushrod Washington, prin care îl îndemna să adopte noua constituție a țării. Scrisoarea a fost vândută pentru 3.200.000 de dolari la Christie’s, New York, SUA.

Guinness World Records a mai recunoscut și recordul pentru Cea mai scumpă scrisoare francată, stabilit de o scrisoare din 1847 trimisă unor comercianți de vin din Bordeaux, francată cu primele timbre de 1d și 2d din Mauritius, cumpărată de un cumpărător anonim în mai puțin de un minut pentru 6.123.750 franci elvețieni, la o licitație organizată de David Feldman.

Sursa: StirilePROTV

