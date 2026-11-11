Rețeta este ușor de pregătit, iar borcanele pot fi păstrate pentru sezonul rece, astfel încât să te bucuri de gustul lor pe tot parcursul iernii.

O rețetă inedită, potrivită atât ca gustare, cât și ca garnitură, acești gogoșari sunt însoțiți de un sos aromat de muștar, îmbogățit cu ceapă călită și usturoi. Preparatul poate fi făcut mai picant, în funcție de preferințe, prin adăugarea unui ardei iute sau folosirea unui muștar mai intens. Gogoșarii pot fi serviți atât calzi, cât și reci.

Gogoșari în sos de muștar – ingrediente necesare

Pentru această rețetă poți folosi muștar clasic, dulce sau o variantă mai picantă, în funcție de preferințe. Ceapa călită și usturoiul completează aroma sosului, iar oțetul și condimentele oferă preparatului gustul dulce-acrișor specific murăturilor.

Ingrediente:

1,5 kg de gogoșari întregi (aproximativ 1 kg după curățare);

200 g de muștar clasic sau cu boabe;

150 ml de ulei de floarea-soarelui;

150 ml de oțet de 9 grade;

150 g de zahăr;

20 g de sare grunjoasă, neiodată;

2 cepe medii;

4-5 căței de usturoi;

1 linguriță de boabe de piper;

1-2 foi de dafin;

opțional, un ardei iute, pentru un gust mai picant.

Cum prepari gogoșarii în sos de muștar

Spală bine gogoșarii sub jet de apă rece și lasă-i să se scurgă. Îndepărtează cotoarele, semințele și nervurile, apoi taie-i în felii potrivite, de aproximativ 1-2 cm lățime. Este recomandat să alegi legume sănătoase, ferme și cărnoase, pentru ca murăturile să-și păstreze textura.

Curăță cepele și taie-le solzișori sau felii subțiri. Curăță usturoiul și zdrobește-l sau toacă-l mărunt. Pune puțin ulei din cantitatea pregătită într-o tigaie și călește ceapa la foc mic, până când devine sticloasă și se înmoaie. Adaugă usturoiul și mai lasă-l câteva zeci de secunde, fără să îl rumenești.

Într-o cratiță încăpătoare pune muștarul, restul de ulei, oțetul, zahărul și sarea. Adaugă boabele de piper și foile de dafin, apoi amestecă până când ingredientele se omogenizează. Pune cratița pe foc mediu și lasă sosul să fiarbă aproximativ 5 minute, amestecând periodic. Încorporează ceapa călită și usturoiul.

Adaugă feliile de gogoșari în cratiță și amestecă atent, astfel încât să fie acoperite de sos. Pune capacul și lasă legumele să fiarbă la foc mediu aproximativ 8-10 minute. Amestecă din când în când, pentru ca acestea să se gătească uniform. Gogoșarii nu trebuie să se înmoaie excesiv, ci să-și păstreze o parte din textura crocantă.

Spală bine borcanele și capacele și pregătește-le pentru conservare printr-un proces adecvat de sterilizare. Așază gogoșarii fierbinți în borcane, presându-i ușor cu o lingură, apoi completează cu sosul de muștar, astfel încât legumele să fie acoperite.

Șterge marginile borcanelor, verifică să nu existe urme de sos pe filet și închide-le cu capace potrivite. Pentru păstrarea pe termen lung la temperatura camerei, folosește o rețetă de conservare testată, cu timpi de procesare și aciditate verificați. Nu te baza doar pe întoarcerea borcanelor cu capacul în jos sau pe răcirea lor sub o pătură. Dacă nu aplici un proces de conservare verificat, păstrează borcanele la frigider.

Sfaturi pentru cei mai gustoși gogoșari în sos de muștar

Pentru un rezultat cât mai bun, este important să alegi gogoșari proaspeți, cărnoși și fermi, care își vor păstra mai bine textura după preparare. De asemenea, nu este recomandat să prelungești prea mult timpul de fierbere, mai ales dacă îți dorești murături ușor crocante, nu moi.

Aroma sosului poate fi adaptată în funcție de preferințe. Muștarul clasic oferă un gust echilibrat, în timp ce variantele Dijon sau cele cu boabe adaugă o notă mai intensă. Dacă preferi preparatele picante, poți completa rețeta cu puțin ardei iute sau poți opta pentru un muștar mai iute. Ceapa călită și usturoiul sunt, la rândul lor, ingrediente importante, deoarece dau sosului o aromă mai bogată și mai complexă.

Gogoșarii în sos de muștar pot fi serviți alături de friptură de porc, pui la cuptor, cartofi copți sau preparate din legume. De asemenea, sunt o alegere potrivită pentru platourile cu aperitive, iar sosul aromat completează foarte bine gustul cărnii și al garniturilor.