Dulceața de pere se prepară relativ ușor, iar rezultatul este cu atât mai gustos dacă alegi fructele potrivite și respecți câteva reguli de fierbere.

Spre deosebire de gem, în care fructele sunt fierte până când se transformă într-o pastă omogenă, dulceața de pere ar trebui să păstreze bucățile de fruct întregi sau aproape întregi, învelite într-un sirop dulce și aromat. De aceea, este important să folosești pere suficient de ferme, care să nu se dezintegreze în timpul preparării.

Un alt avantaj al perelor este că au o aromă delicată, care se combină foarte bine cu diferite condimente. Scorțișoara, vanilia, ghimbirul, cardamomul sau cuișoarele pot completa gustul fructelor și pot oferi dulceții o aromă aparte.

Perele pot fi folosite și pentru alte preparate de casă, precum gemul de pere fără zahăr sau compotul de pere.

Dulceață de pere – rețeta clasică, simplă și aromată

Dacă vrei să pregătești pentru prima dată dulceață de pere, poți încerca rețeta clasică. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar combinația dintre fructe, zahăr, lămâie și scorțișoară oferă un rezultat parfumat și echilibrat.

Ingrediente:

1 kg de pere mai puțin coapte;

750 g de zahăr;

60 ml de apă;

zeama de la o lămâie;

un baton de scorțișoară.

Mod de preparare:

Spală bine perele, îndepărtează cotoarele și taie fructele în sferturi sau în bucăți potrivite. Dacă au coaja subțire și sănătoasă, nu este obligatoriu să o îndepărtezi. Pentru ca fructele să își păstreze forma după fierbere, evită să le tai în cuburi prea mici.

Stropește bucățile de pere cu jumătate din cantitatea de zeamă de lămâie. Acest pas ajută la prevenirea oxidării și împiedică fructele să se închidă la culoare.

Într-o cratiță cu fundul gros, pune apa și zahărul. Amestecă la foc mediu până când zahărul se dizolvă, apoi adaugă restul de zeamă de lămâie. Lasă siropul să fiarbă aproximativ 5-6 minute.

Adaugă perele și lasă-le să fiarbă timp de aproximativ 5 minute. Oprește focul, acoperă vasul și lasă fructele să stea în sirop timp de 4-5 ore. În acest interval, perele vor absorbi din sirop și vor căpăta mai multă aromă.

După perioada de repaus, scoate fructele și pune din nou siropul la fiert. Lasă-l să se reducă până când ajunge la consistența dorită. Poți verifica dacă este suficient de legat punând o picătură pe o farfurie rece. Dacă aceasta își păstrează forma și nu se împrăștie imediat, siropul este aproape gata.

Adaugă din nou perele în cratiță, pune batonul de scorțișoară și mai fierbe câteva minute, până când fructele sunt bine pătrunse, dar își păstrează forma. Toarnă dulceața fierbinte în borcane curate și sterilizate, apoi închide-le ermetic.

Ce soiuri de pere sunt cele mai bune pentru dulceață

Alegerea soiului de pere este unul dintre cele mai importante detalii atunci când pregătești dulceață. Nu toate fructele se comportă la fel în timpul fierberii. Unele au pulpa mai fermă și își păstrează forma, în timp ce altele se înmoaie repede și sunt mai potrivite pentru gem.

Dacă vrei să obții o dulceață cu bucăți de fruct bine definite, alege pere care nu sunt foarte coapte și care au o textură consistentă.

Pere Conference – Sunt printre cele mai potrivite alegeri pentru dulceață, datorită pulpei ferme și texturii ușor crocante. Își păstrează mai bine forma în timpul fierberii, ceea ce le face ideale pentru rețetele în care vrei să obții bucăți întregi de fruct.

Pere Bosc – Au o pulpă densă și o aromă plăcută, ușor condimentată. Sunt potrivite pentru dulceață și se combină foarte bine cu scorțișoara, cuișoarele sau vanilia.

Pere Williams – Sunt cunoscute pentru gustul dulce, parfumat și suculența lor. Pot fi folosite pentru dulceață, însă este recomandat să alegi fructe mai puțin coapte și să le tai în bucăți mai mari, deoarece pulpa se poate înmuia mai repede.

Pere Anjou – Au o aromă delicată și o textură potrivită pentru preparatele de casă. Gustul lor mai puțin intens permite asocierea cu mirodenii precum ghimbirul, scorțișoara sau vanilia.

Pere Napoca – Este un soi românesc apreciat pentru pulpa alb-gălbuie și gustul dulce, ușor acidulat. Poate fi folosit atât pentru dulceață, cât și pentru gem.

Pere Doina – Au fructe de dimensiuni medii spre mari și o pulpă alb-verzuie, cu o consistență fină. Sunt potrivite pentru preparatele dulci, mai ales dacă sunt culese înainte de a ajunge la maturitatea deplină.