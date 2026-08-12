Ușor acrișoară, proaspătă și plină de verdeață, ciorba de ștevie e o mâncare modestă ca ingrediente, dar bogată în savoare. Poate fi gătită cu orez sau cartofi dacă e de post sau cu afumătură ori miel pentru rețete mai speciale, de sărbătoare. Iată câteva rețete de ciorbă de ștevie pe care le vei iubi.

Ce este ștevia și de ce este specială în ciorbe

Ștevia este un tip de frunză verde care este folosită atât ca plantă aromatică, cât și ca legumă. Are un gust acrișor, asemănător cu lămâia, și este adesea folosită în preparate precum ciorbe. De asemenea, este utilizată în scopuri medicinale, fiind considerată benefică pentru digestie, pentru reducerea inflamației și pentru tratarea aftelor bucale.

Variante populare de ciorbă de ștevie

Aceste variante sunt comune și includ preparate de post sau rețete tradiționale pentru masa de Paște ori alte rețete speciale de ciorbă de ștevie.

Ciorbă de ștevie cu borș

• 1 castron mare de ștevie (spălată, curățată de nervura principală și tocată mărunt)

• 1 morcov

• 1 rădăcină de țelină

• 1 rădăcină de păstârnac

• 2 cepe

• 50 g ardei gras, tăiat cubulețe

• 100 ml suc de roșii

• 250 ml borș proaspăt (încălzit)

• 2 cuiburi de fidea

• 2 ouă, pentru „zdrente”

• Leuștean verde, tocat

• Sare, după gust

Curăță morcovul, țelina, păstârnacul și ceapa, apoi mărunțește-le cu ajutorul unui robot de bucătărie sau dă-le pe răzătoare, după cum îți este mai ușor.

Pune legumele într-o oală mare și adaugă apă cât să le acopere. Lasă-le să fiarbă până când sunt pe jumătate gătite.

Adaugă ștevia tocată și las-o să fiarbă împreună cu legumele timp de 10–15 minute, până când se înmoaie bine.

Toarnă apoi sucul de roșii și borșul încălzit (după gust, în funcție de cât de acră îți dorești ciorba). Potrivește de sare și mai lasă ciorba să fiarbă încă 10 minute.

În acest timp, pregătește ouăle: bate-le ușor și toarnă-le în fir subțire în oală, amestecând continuu pentru a obține acele „zdrente” fine. Mai lasă totul pe foc încă 5 minute.

La final, adaugă fideaua, iar după 2–3 minute, presară leușteanul tocat mărunt și oprește focul.

Ciorbă de ștevie cu smântână

• 3 legături de ștevie

• 2 morcovi

• 1 ardei gras (sau 1 gogoșar)

• 1 ceapă

• 2 cartofi

• 1 țelină medie

• sucul de la 1 lămâie

• 2 ouă

• câteva frunze de leuștean

• sare, după gust

• smântână, pentru servit

Spală și curăță legumele: morcovii, țelina, cartofii și ceapa. Ștevia se spală în mai multe ape, apoi se toacă fin, în stil julienne.

Rade morcovii și țelina, toacă ceapa mărunt, iar cartofii taie-i cubulețe, la fel și ardeiul gras.

Într-o tigaie, călește ceapa în puțin ulei, apoi adaugă morcovii, țelina și ardeiul. Lasă totul pe foc aproximativ 1 minut, cât să se înmoaie ușor.

Într-o oală, pune la fiert apă și adaugă cartofii. Când aceștia sunt aproape fierți, adaugă ștevia, apoi legumele călite.

Cu aproximativ 5 minute înainte de a opri focul, asezonează cu sare, toarnă sucul de lămâie și adaugă frunzele de leuștean tocate.

Bate ouăle ușor într-un bol și toarnă-le încet în ciorbă, amestecând continuu, pentru a se transforma zdrențe. Gustă și mai adaugă puțin suc de lămâie dacă vrei ciorba mai acră. Poți folosi și borș în loc de lămâie, dacă preferi o aromă mai tradițională. Servește cu smântână grasă.

Dacă vrei, poți adăuga smântâna în ciorbă direct. Când bați ouăle, adaugă smântâna și toarnă câteva polonice de zeamă fierbinte. Când amestecul e temperat, toarnă-l ușor în ciorbă, după ce ai oprit focul.

Ciorbă de ștevie cu afumătură

• 3 legături de ștevie

• 300-400 g costiță afumată sau ciolan afumat (poate fi și kaizer sau coaste afumate)

• 1 ceapă

• 2 morcovi

• 1 păstârnac

• 1/2 țelină medie

• 1 ardei gras

• 2 cartofi

• 250 ml borș - opțional

• 2 linguri de ulei

• sare și piper

• leuștean verde

Spală și curăță legumele. Tocă ceapa, morcovii, păstârnacul, ardeiul și țelina mărunt sau dă-le pe răzătoare. Taie cartofii cubulețe.

Într-o oală mare, pune uleiul la încins și călește ceapa 1-2 minute. Adaugă restul legumelor (fără cartofi) și călește-le împreună 3-4 minute, cât să se înmoaie ușor.

Adaugă carnea afumată tăiată bucăți și completează cu aproximativ 2,5 litri de apă. Lasă totul să fiarbă la foc mediu timp de 30-40 de minute, până când carnea se înmoaie.

Adaugă cartofii și lasă-i să fiarbă 10-15 minute, până când sunt aproape gata.

Spală bine frunzele de ștevie, rupe-le de pe nervura groasă dacă e nevoie și toacă-le grosier. Adaugă-le în oală și mai lasă ciorba să fiarbă 10 minute.

Între timp, încălzește borșul separat până dă în clocot. Toarnă-l în oală, după gust, și lasă ciorba să mai fiarbă încă 5-7 minute.

Potrivește de sare și piper, apoi oprește focul. Presară deasupra leuștean tocat.

Ciorbă de ștevie cu ou sau omletă

În varianta de ciorbă de ștevie cu ou poți face aceeași rețetă de ciorbă de ștevie, iar la final să adaugi zdrențe de ou. Ca să le obții, bate câteva ouă într-un castron și adaugă-le în fir subțire în ciorba pe foc. Ai grijă să amesteci în timp ce adaugi ouăle ca să se creeze aceste fâșii.

Alternativ, dacă vrei ciorbă de ștevie cu omletă, fă rețeta clasică și la final, fă o omletă separat. Bate câteva ouă, adaugă ulei în tigaie și pune ouăle. Lasă-le să se gătească bine, ca o clătite, apoi întoarce amestecul ca să se gătească și pe cealaltă parte.

Ia omleta de pe foc, tai-o în bucăți sau fâșii și adaugă totul în ciorbă. Adaugă leuștean deasupra și servește ciorba de ștevie cu omletă.

Ciorbă de ștevie cu lapte bătut / lapte acru

Ciorba de ștevie cu lapte bătut este un preparat clasic pe care, cel mai probabil, îl mâncai în copilărie. Laptele acru dă ciorbei o textură mai fină și un gust plăcut acrișor, dar mai blând decât borșul sau oțetul.

Pentru această reâetă, se curăță ștevia, se opărește într-o oală cu apă fierbinte, se lasă la scurs, apoi se toacă bine. Se curăță și taie ceapa, apoi se pune la călit într-o oală, se adaugă ștevia peste ceapă, apoi se pune apă, doar jumătate din cantitatea dorită de ciorbă.

Separat, într-un castron mai mare, se pun 2 l de lapte bătut și se amestecă foarte bine cu telul până devine ca o cremă. Se răstoarnă laptele peste ciorbă, după ce ștevia este fiartă, se mai lasă 10 minute să fiarbă și se adaugă ouăle bătute și verdeața. Se potrivește cu sare și zeamă de lămâie după gust.

Ciorbă de miel cu ștevie – rețetă tradițională de sărbătoare

• 1 kg oase de miel (coaste, cap sau alte oase)

• 1 ceapă uscată

• 2-3 cepe verzi

• 1 morcov

• 1 ardei gras mic

• aproximativ 100 g țelină rădăcină (opțional)

• 1 păstârnac sau pătrunjel rădăcină

• 2 linguri orez sau 2 cartofi tăiați cubulețe mici

• sare

• 1 vârf de ardei iute

• 1 legătură lobodă

• 1 legătură leuștean

• borș pentru acrire

Oasele se pun într-o oală mare cu o linguriță de sare și suficientă apă cât să le acopere. După ce apa începe să clocotească, se lasă la fiert timp de cinci minute ca să se facă spumă pe care o aduni.

Se aruncă apa, iar oasele și vasul se spală bine. Oasele se pun din nou la fiert în apă curată pentru a elimina impuritățile. Lasă la fiert aproximativ 30 de minute, cu capacul pus.

Legumele – ceapa, morcovul, ardeiul și țelina sau păstârnacul – se curăță și se taie cubulețe, după care se adaugă în oală. Se pune și un vârf de ardei iute, dacă dorești.

Se completează cu apă astfel încât să acopere ingredientele cu 2-3 degete și se lasă la fiert până când legumele se înmoaie.

Apoi se adaugă orezul spălat sau cartofii tăiați cubulețe mici și se mai lasă la fiert până când acestea sunt bine gătite. La final, se adaugă loboda și leușteanul pentru a oferi prospețime și culoare. Ciorba de miel se acrește cu borș proaspăt.

Rețetă de ciorbă cu lobodă de post

Rețeta de ciorbă cu lobodă de post este cea clasică, însă nu se folosesc ouă sau smântână. Pur și simplu se pun la fiert rădăcinoasele, loboda, cartofi sau orez, iar la final se adaugă leuștean proaspăt. Se poate servi cu pâine.

Ciorbă de lobodă, ștevie si leurdă

• 1 legătură de lobodă

• 1 legătură de ștevie

• 1 legătură de leurdă

• 1 ceapă

• 2 morcovi

• 1 țelină mică (rădăcină)

• 2 cartofi

• 1 ardei gras

• 2 linguri orez

• sare după gust

• borș pentru acrire

• leuștean proaspăt pentru servit

Se curăță și se spală toate legumele. Ceapa, morcovii, țelina și ardeiul se taie mărunt sau se pot da pe răzătoare, iar cartofii se taie cubulețe. Se pun la fiert în apă, iar după ce încep să se înmoaie, se adaugă orezul. Loboda și ștevia, tocate mare se adaugă când legumele sunt aproape fierte. Leurda, tăiată mărunt, se pune spre final, înainte de a opri focul, pentru a-și păstra aroma. Ciorba se acrește cu borș și se servește cu leuștean proaspăt presărat deasupra.

Cum să prepari cea mai bună ciorbă de ștevie – sfaturi și trucuri

Pentru a face cea mai bună ciorbă de ștevie, alege cele mai proaspete ingrediente: folosește ștevie tânără, cu frunze fragede și evită frunzele cu nervuri groase, care pot fi amare.

Spală bine frunzele în mai multe ape pentru a îndepărta orice impurități. Un alt truc este să fierbi legumele și să adaugi ștevie doar spre final, pentru a își păstra culoarea și aroma proaspătă.

Pentru o textură mai consistentă, poți adăuga ouă bătute sub formă de zdrențe sau un strop de smântână la servire, dacă nu ții post. Alternativ, adaugă orez sau cubulețe de cartofi pentru o ciorbă mai consistentă.

Acrește ciorba adăugând treptat borș sau zeamă de lămâie. La final, cel mai important sfat: nu uita de verdeața proaspătă – leuștean, pătrunjel sau mărar, orice verdeață adaugă acea aromă necesară ciorbei de ștevie.