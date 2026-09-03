În Franța, de pildă, multe stațiuni balneare nu mai sunt doar centre de tratament, iar modelul funcționează cu succes. Urmăriți un nou episod din campania Știrilor PRO TV - „Izvoare de sănătate”.

Pacientul devine și turist

În Franța, cura medicală este doar o parte din experiență. După tratamentele de dimineață, pacientul devine turist. Face plimbări prin parcuri frumos amenajate, se oprește la restaurante și cafenele pe care le găsește la tot pasul, se poate relaxa în spa-uri moderne și face excursii prin împrejurimi.

Studiile clinice au arătat că apa termală nu e suficientă pentru refacere și că oamenii au nevoie inclusiv de momente de relaxare care potențează efectele apelor minerale.

Sandra Castro, medic terapeut: „După tratament ai nevoie să te relaxezi. Pentru că organismul are nevoie să se recupereze după tratamente care sunt destul de obositoare.”

Centrele medicale oferă și wellness

Pentru asta există centrele spa. Drept urmare, în multe stațiuni din Franța, centrele medicale sunt completate de spații moderne de wellness, unde doritorii pot merge la masaj, saună sau se pot bălăci în piscine și în jacuzzi. Cum se întâmplă, de pildă, în Châtel-Guyon, o stațiune mică din inima Franței.

Solene Ruchon, responsabilă îngrijiri și wellness: „Structura noastră înseamnă cura termală, dar nu numai atât. Locuitorii din Châtel-Guyon pot veni să profite de spa. Nu primim doar persoane care au o patologie. Persoanele sănătoase pot veni și ele, pentru că suntem deschiși tuturor.”

Turistă: „Este o strategie menită să aducă și venituri suplimentare. Dincolo de tratamentele medicale, care sunt decontate de stat în mare parte, spa-urile sunt mașini de făcut bani.”

La fel de importante sunt și locurile de promenadă și parcurile care în Franța au parte de o atenție deosebită, pentru că cercetările au demonstrat eficiența plimbărilor după tratamente.

Parcurile fac parte din tratament

Dr. Yves-Jean Bignon, medic oncolog și cercetător: „Avem ceea ce numim în termeni UNESCO „peisaj terapeutic”. Parcurile sunt amenajate ca parte a tratamentului. Asta puteți amenaja și dumneavoastră. Știu că România are o natură foarte frumoasă.”

De care nu știm să profităm. În Băile Herculane, de pildă, peisajul este spectaculos, stațiunea este înconjurată de păduri și este traversată de râul Cerna. Cu toate acestea, mulți turiști reclamă felul în care arată spațiile de promenadă, unele, spun ei, în contrast total cu natura. Inclusiv clădirile părăsite dau un aer trist stațiunii. Pentru francezi, în schimb, orice clădire abandonată înseamnă un spațiu care nu mai aduce bani. Ne-a explicat cum au rezolvat problema, Michel Andan, ghid local de patrimoniu în Châtel-Guyon.

Clădirile vechi primesc noi utilizări

Michel Andan, ghid de patrimoniu: „Putem observa și o reutilizare inteligentă a anumitor locuri, de exemplu marile palate și marile hoteluri din Châtel-Guyon, care astăzi nu mai corespund așteptărilor clienților care vin aici. Acestea sunt vândute acum ca apartamente. Avem astfel clădiri care sunt încă magnifice la exterior, dar în interior sunt apartamente ocupate de familii.”

Schimbarea se vede și în felul în care stațiunile balneare din masivul central francez aleg să se promoveze. Mai mulți arhitecți, designeri, dar și artiști stradali au fost invitați să contribuie.

Léa Lemoine, coordonator de proiecte pentru patrimoniu și inovare: „Colaborăm cu mulți artiști, designeri și studenți pentru a interpreta patrimoniul și cultura. Aici, în Royat, de exemplu, am avut un artist stradal. Am realizat o frescă numită Jenny. Este o frescă foarte frumoasă, cu multe culori. Am lucrat și cu arhitecți pentru a propune un ghid special.”

Stațiunile se promovează prin artă

Până și halatul de baie a devenit un instrument de promovare. Iată o secvență din campania „les accros du peignoir”, tradusă „dependenții de halat”.

Actori, artiști, sportivi și oameni de afaceri au îmbrăcat halatul de baie și au ieșit cu el pe străzi, în piețe sau la evenimente publice, ca simbol al relaxării și al stării de bine și nu al bolii și tratamentelor. Campania a ajuns anul trecut inclusiv la Băile Herculane, stațiune care face parte din Asociația Europeană a Orașelor Istorice Termale, cea care a gândit campania.

Iar aceste eforturi au dat roade. În unele stațiuni franceze, numărul turiștilor îl depășește pe cel al pacienților veniți la tratament.