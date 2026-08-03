Industria globală a wellness-ului valorează acum câteva trilioane de euro, iar turismul adoptă metode tot mai neobișnuite prin care oamenii încearcă să se simtă mai bine. De la retreaturi dedicate somnului și băi de pădure până la băi în apă rece și detox digital, vacanțele de wellness nu mai sunt doar despre relaxare, ci și despre încercarea unor experiențe complet diferite, potrivit Euronews.

Băile în nisip

În unele regiuni din Japonia, wellness-ul capătă o formă cu totul aparte, iar turiștii sunt invitați să fie îngropați până la gât în nisip vulcanic încălzit în mod natural.

Cunoscută sub numele de „sunamushi”, această practică tradițională presupune ca vizitatorii să se întindă într-un spațiu special amenajat, iar personalul să îi acopere ușor cu nisip, lăsând doar capul la vedere. Potrivit susținătorilor acestei practici, căldura favorizează relaxarea și îmbunătățește circulația, iar greutatea nisipului creează o senzație reconfortantă, ca într-un cocon.

Ritualuri spa cu lapte de măgăriță și cacao

Un spa din Italia propune tratamente de wellness diferite de cele obișnuite.

La Il Salviatino, o reședință florentină din secolul al XV-lea, înconjurată de 12 hectare de grădini, tratamentele sunt inspirate din ritualuri străvechi de înfrumusețare, alchimie și ingrediente locale, inclusiv două dintre cele mai neobișnuite: laptele de măgăriță și cacao.

„Ritualul hrănitor cu lapte de măgăriță” își are inspirația în practicile de frumusețe asociate Cleopatrei și folosește lapte bogat în vitamine pentru a lăsa pielea mai fină și mai luminoasă. Există și ceremonia cu cacao, un tratament inspirat din alchimie, care folosește cacao într-un ritual menit să favorizeze relaxarea și starea de bine. Pentru cei care nu sunt atrași de aceste variante, spa-ul oferă și terapii cu cristale, elixire botanice personalizate sau fitoterapie.

Privitul stelelor și „băile sub cerul înstelat”

Dacă relaxarea în mijlocul naturii este deja o practică populară în lumea wellness-ului, „băile sub cerul înstelat” reprezintă o tendință mai nouă. Privitul stelelor și petrecerea timpului sub un cer senin au devenit metode tot mai populare de relaxare, oferind ocazia de a încetini ritmul, de a lăsa deoparte ecranele și de a face o pauză de la agitația cotidiană. Hotelurile și retreaturile din zone cu poluare redusă profită de această tendință și organizează plimbări nocturne ghidate sau oferă acces la observatoare astronomice.

La hotelul 3100 Kulmhotel Gornergrat din Elveția, oaspeții pot admira cerul din unul dintre cele mai înalte observatoare din Europa. În Islanda, Hotel Rangá dispune de propriul observator, unde turiștii pot vedea Calea Lactee și, dacă sunt norocoși, Aurora Boreală.

Spa-uri cu bere

Spa-urile cu bere pot părea desprinse dintr-o poveste, însă există cu adevărat. Foarte populare în Cehia, acestea presupun ca vizitatorii să intre într-o cadă din lemn umplută cu un amestec de ingrediente folosite la fabricarea berii, precum hamei, orz și drojdie, în timp ce se pot servi cu o halbă de bere direct de la robinetul aflat lângă cadă.

Se spune că aceste băi relaxează organismul și lasă pielea mai catifelată, deși adevărata atracție este, probabil, experiența inedită de a spune că ai făcut baie în bere în timpul vacanței.

Yoga cu capre

Yoga cu capre este exact ceea ce sugerează numele: o ședință de yoga în care instructorii și participanții sunt oameni, iar printre ei se plimbă capre. În timpul exercițiilor, animalele se plimbă printre saltele, rod hainele participanților și, uneori, se așază chiar pe spatele acestora.

Scopul nu este perfecționarea posturilor de yoga, ci distracția, petrecerea timpului în aer liber și beneficiile emoționale pe care le aduce interacțiunea cu animalele. Pentru turiștii care consideră retreaturile clasice de yoga prea serioase, aceasta este o alternativă mult mai relaxată și mai amuzantă.