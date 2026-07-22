Considerat unul dintre cele mai influente ghiduri dedicate pizzei la nivel internațional, acesta reunește anual cele mai apreciate pizzerii din peninsulă și evidențiază tendințele care definesc industria.

În ediția din 2026, marele câștigător a fost Confine din Milano, desemnată cea mai bună pizzerie din Italia. Localul condus de Francesco Capece și Mario Ventura a reușit să se impună într-o competiție extrem de strânsă, în care tradiția și inovația au mers mână în mână. Pe locul al doilea s-au clasat, la egalitate, I Masanielli by Francesco Martucci din Caserta și Seu Pizza Illuminati din Roma, în timp ce podiumul a fost completat de Palazzo Petrucci Pizzeria din Napoli.

Clasamentul reflectă diversitatea stilurilor de pizza care se regăsesc în Italia, de la celebra pizza napolitană, recunoscută pentru aluatul aerat și marginile înalte, până la reinterpretări moderne care pun accent pe tehnici noi de fermentare, ingrediente locale și combinații creative de gusturi. În Top 10 s-au regăsit localuri din Milano, Roma, Napoli, Caserta și Calabria, semn că excelența nu mai aparține unei singure regiuni.

Campania continuă să fie cea mai bine reprezentată regiune în clasament, cu peste 100 de pizzerii incluse în ghid, iar Napoli își păstrează statutul de capitală a pizzei, având cele mai multe localuri selectate. Totuși, Milano a demonstrat în ultimii ani o evoluție spectaculoasă, devenind unul dintre cele mai importante centre gastronomice ale Italiei.

Pe lângă clasamentul principal, ghidul a acordat și premii speciale pentru cea mai bună pizza a anului, cel mai bun pizzaiolo, cea mai bună listă de deserturi sau cele mai sustenabile pizzerii. Astfel, 50 Top Pizza Italia 2026 oferă o imagine completă asupra celor mai apreciate locuri unde poate fi savurată pizza autentică italiană și reprezintă un punct de referință pentru pasionații de gastronomie din întreaga lume.

Ghidul 50 Top Pizza Italia 2026 include 472 de pizzerii. Campania rămâne regiunea cea mai bine reprezentată, cu 103 pizzerii, urmată de Lazio cu 39 și Puglia cu 38. În clasamentul orașelor, Napoli conduce cu 31 de pizzerii, urmat de Roma cu 27 și Milano cu 18.

„Italia continuă să fie epicentrul mondial al pizzei de calitate”, au declarat Barbara Guerra, Luciano Pignataro și Albert Sapere, curatorii proiectului 50 Top Pizza. Potrivit acestora, noi concepte, idei și generații de pizzaioli contribuie constant la evoluția sectorului, iar Milano este orașul care a făcut cele mai mari progrese în ultimii

Clasamentul complet al celor mai bune pizzerii din Italia

1. Confine – Milano, Lombardia

2. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania (egalitate pe locul 2)

3. Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio (egalitate pe locul 2)

4. Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania

5. I Tigli – San Bonifacio (Verona), Veneto

6. 50 Kalò – Napoli, Campania

7. Avenida Calò – Roma, Lazio

8. Dry Milano – Milano, Lombardia

9. Cambia-Menti – Caserta, Campania

10. Sasà Martucci – Caserta, Campania

11. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (Catanzaro), Calabria

12. La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia), Lombardia

13. La Notizia – Napoli, Campania

14. Sestogusto – Torino, Piemont

15. Clementina – Fiumicino (Roma), Lazio

16. La Bolla – Caserta, Campania

17. Giuseppe Bove – Montesarchio (Benevento), Campania

18. 180 Grammi – Roma, Lazio

19. La Fenice – Pistoia, Toscana

20. Modus – Milano, Lombardia

21. I Vesuviani – Casoria (Napoli), Campania

22. Da Lioniello – Succivo (Caserta), Campania

23. Apogeo – Pietrasanta (Lucca), Toscana

24. Bro. – Napoli, Campania

25. Salvo – Napoli, Campania

26. 'O Fiore Mio – Faenza (Ravenna), Emilia-Romagna

27. Raf Bonetta – Napoli, Campania

28. Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo), Sicilia

29. Giotto – Florența, Toscana

30. Gigi Pipa – Este (Padova), Veneto

31. Giangi – Arielli (Chieti), Abruzzo

32. Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta), Campania

33. Acquaefarina – Trento, Trentino-Alto Adige

34. 'O Scugnizzo – Arezzo, Toscana

35. Le Grotticelle – Caggiano (Salerno), Campania

36. I Fontana – Somma Vesuviana (Napoli), Campania

37. Lisola – Forio (Ischia, Napoli), Campania

38. I Borboni – Pontecagnano Faiano (Salerno), Campania

39. Re | Mi – Sassari, Sardinia

40. La Gatta Mangiona – Roma, Lazio

41. La Contrada – Aversa (Caserta), Campania

42. L'Orso – Messina, Sicilia

43. Luca! – Frosinone, Lazio

44. Grigoris – Mestre (Veneția), Veneto

45. Giovanni Santarpia – Florența, Toscana

46. TAC – Thin and Crunchy – Roma, Lazio

47. Il Vecchio e il Mare – Florența, Toscana

48. Pizza & Bolle – Roma, Lazio

49. La Piedigrotta – Varese, Lombardia

50. L'Ammaccata – Casal Velino (Salerno), Campania

51. Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia

52. Ezio – Alano di Piave (Belluno), Veneto

53. AMMODO – Palermo, Sicilia

54. Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (Vicenza), Veneto

55. Don Antonio 1970 – Salerno, Campania

56. Inedito – Brescia, Lombardia

57. Futura – Milano, Lombardia

58. Màdia – Salerno, Campania

59. Glory POP – Milano, Lombardia

60. La Sorgente – Guardiagrele (Chieti), Abruzzo

61. Fuoritempo – Canale (Cuneo), Piemont

62. Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (Caserta), Campania

63. Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi), Puglia

64. Sa Scolla – Cagliari, Sardinia

65. Fermenta – Chieti, Abruzzo

66. Bas – Pesche (Isernia), Molise

67. I Caporale – Casalnuovo di Napoli, Campania

68. Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania

69. Pizzarè – Rizziconi (Reggio Calabria), Calabria

70. Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia), Liguria

71. Passaparola Bottega Contemporanea – Vinovo (Torino), Piemont

72. Casa Biga – Milano, Lombardia

73. PizzAut – Monza, Lombardia

74. Glamour – Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (Potenza), Basilicata

75. PiGreco – Volla (Napoli), Campania

76. Fiore di Latte – Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), Piemont

77. Pedrocchino – Campodoro (Padova), Veneto

78. Carmnella – Napoli, Campania

79. Tavolo Riservato – Napoli, Campania

80. Vadolì – Acri (Cosenza), Calabria

81. Sileo – Nucetto (Cuneo), Piemont

82. Sazi e Sani – Catania, Sicilia

83. Claudio Alvicolo – Orvieto (Terni), Umbria

84. iSaulle – Quart (Aosta), Valle d'Aosta

85. Alterego Pizza Boutique – Andria (Barletta-Andria-Trani), Puglia

86. Kilo – Imperia, Liguria

87. CUORE – Luca Brancati – Marano Vicentino (Vicenza), Veneto

88. Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina), Lazio

89. Gigi Vera Pizza – Lecce, Puglia

90. Edrì – Rende (Cosenza), Calabria

91. D'Orazio – San Giovanni Rotondo (Foggia), Puglia

92. Daniele Baglieri – Rione Mulino – Modica (Ragusa), Sicilia

93. Basilicò – Messina, Sicilia

94. Nascostoposto – Terni, Umbria

95. L'Aforisma – Torino, Piemont

96. LUCUS – Atella (Potenza), Basilicata

97. Maturazioni – San Giuseppe Vesuviano (Napoli), Campania

98. Sitári – Agrigento, Sicilia

99. Zio Mo' – Legnago (Verona), Veneto

100. Acqua & Farina – Rosario Giannattasio – Vicenza, Veneto