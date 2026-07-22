Considerat unul dintre cele mai influente ghiduri dedicate pizzei la nivel internațional, acesta reunește anual cele mai apreciate pizzerii din peninsulă și evidențiază tendințele care definesc industria.
În ediția din 2026, marele câștigător a fost Confine din Milano, desemnată cea mai bună pizzerie din Italia. Localul condus de Francesco Capece și Mario Ventura a reușit să se impună într-o competiție extrem de strânsă, în care tradiția și inovația au mers mână în mână. Pe locul al doilea s-au clasat, la egalitate, I Masanielli by Francesco Martucci din Caserta și Seu Pizza Illuminati din Roma, în timp ce podiumul a fost completat de Palazzo Petrucci Pizzeria din Napoli.
Clasamentul reflectă diversitatea stilurilor de pizza care se regăsesc în Italia, de la celebra pizza napolitană, recunoscută pentru aluatul aerat și marginile înalte, până la reinterpretări moderne care pun accent pe tehnici noi de fermentare, ingrediente locale și combinații creative de gusturi. În Top 10 s-au regăsit localuri din Milano, Roma, Napoli, Caserta și Calabria, semn că excelența nu mai aparține unei singure regiuni.
Campania continuă să fie cea mai bine reprezentată regiune în clasament, cu peste 100 de pizzerii incluse în ghid, iar Napoli își păstrează statutul de capitală a pizzei, având cele mai multe localuri selectate. Totuși, Milano a demonstrat în ultimii ani o evoluție spectaculoasă, devenind unul dintre cele mai importante centre gastronomice ale Italiei.
Pe lângă clasamentul principal, ghidul a acordat și premii speciale pentru cea mai bună pizza a anului, cel mai bun pizzaiolo, cea mai bună listă de deserturi sau cele mai sustenabile pizzerii. Astfel, 50 Top Pizza Italia 2026 oferă o imagine completă asupra celor mai apreciate locuri unde poate fi savurată pizza autentică italiană și reprezintă un punct de referință pentru pasionații de gastronomie din întreaga lume.
Ghidul 50 Top Pizza Italia 2026 include 472 de pizzerii. Campania rămâne regiunea cea mai bine reprezentată, cu 103 pizzerii, urmată de Lazio cu 39 și Puglia cu 38. În clasamentul orașelor, Napoli conduce cu 31 de pizzerii, urmat de Roma cu 27 și Milano cu 18.
„Italia continuă să fie epicentrul mondial al pizzei de calitate”, au declarat Barbara Guerra, Luciano Pignataro și Albert Sapere, curatorii proiectului 50 Top Pizza. Potrivit acestora, noi concepte, idei și generații de pizzaioli contribuie constant la evoluția sectorului, iar Milano este orașul care a făcut cele mai mari progrese în ultimii
Clasamentul complet al celor mai bune pizzerii din Italia
1. Confine – Milano, Lombardia
2. I Masanielli – Francesco Martucci – Caserta, Campania (egalitate pe locul 2)
3. Seu Pizza Illuminati – Roma, Lazio (egalitate pe locul 2)
4. Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Campania
5. I Tigli – San Bonifacio (Verona), Veneto
6. 50 Kalò – Napoli, Campania
7. Avenida Calò – Roma, Lazio
8. Dry Milano – Milano, Lombardia
9. Cambia-Menti – Caserta, Campania
10. Sasà Martucci – Caserta, Campania
11. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (Catanzaro), Calabria
12. La Cascina dei Sapori – Rezzato (Brescia), Lombardia
13. La Notizia – Napoli, Campania
14. Sestogusto – Torino, Piemont
15. Clementina – Fiumicino (Roma), Lazio
16. La Bolla – Caserta, Campania
17. Giuseppe Bove – Montesarchio (Benevento), Campania
18. 180 Grammi – Roma, Lazio
19. La Fenice – Pistoia, Toscana
20. Modus – Milano, Lombardia
21. I Vesuviani – Casoria (Napoli), Campania
22. Da Lioniello – Succivo (Caserta), Campania
23. Apogeo – Pietrasanta (Lucca), Toscana
24. Bro. – Napoli, Campania
25. Salvo – Napoli, Campania
26. 'O Fiore Mio – Faenza (Ravenna), Emilia-Romagna
27. Raf Bonetta – Napoli, Campania
28. Saccharum – Altavilla Milicia (Palermo), Sicilia
29. Giotto – Florența, Toscana
30. Gigi Pipa – Este (Padova), Veneto
31. Giangi – Arielli (Chieti), Abruzzo
32. Pepe in Grani – Caiazzo (Caserta), Campania
33. Acquaefarina – Trento, Trentino-Alto Adige
34. 'O Scugnizzo – Arezzo, Toscana
35. Le Grotticelle – Caggiano (Salerno), Campania
36. I Fontana – Somma Vesuviana (Napoli), Campania
37. Lisola – Forio (Ischia, Napoli), Campania
38. I Borboni – Pontecagnano Faiano (Salerno), Campania
39. Re | Mi – Sassari, Sardinia
40. La Gatta Mangiona – Roma, Lazio
41. La Contrada – Aversa (Caserta), Campania
42. L'Orso – Messina, Sicilia
43. Luca! – Frosinone, Lazio
44. Grigoris – Mestre (Veneția), Veneto
45. Giovanni Santarpia – Florența, Toscana
46. TAC – Thin and Crunchy – Roma, Lazio
47. Il Vecchio e il Mare – Florența, Toscana
48. Pizza & Bolle – Roma, Lazio
49. La Piedigrotta – Varese, Lombardia
50. L'Ammaccata – Casal Velino (Salerno), Campania
51. Archestrato di Gela – Palermo, Sicilia
52. Ezio – Alano di Piave (Belluno), Veneto
53. AMMODO – Palermo, Sicilia
54. Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (Vicenza), Veneto
55. Don Antonio 1970 – Salerno, Campania
56. Inedito – Brescia, Lombardia
57. Futura – Milano, Lombardia
58. Màdia – Salerno, Campania
59. Glory POP – Milano, Lombardia
60. La Sorgente – Guardiagrele (Chieti), Abruzzo
61. Fuoritempo – Canale (Cuneo), Piemont
62. Carlo Sammarco Pizzeria – Aversa (Caserta), Campania
63. Luppolo & Farina – Latiano (Brindisi), Puglia
64. Sa Scolla – Cagliari, Sardinia
65. Fermenta – Chieti, Abruzzo
66. Bas – Pesche (Isernia), Molise
67. I Caporale – Casalnuovo di Napoli, Campania
68. Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli, Campania
69. Pizzarè – Rizziconi (Reggio Calabria), Calabria
70. Officine del Cibo – Sarzana (La Spezia), Liguria
71. Passaparola Bottega Contemporanea – Vinovo (Torino), Piemont
72. Casa Biga – Milano, Lombardia
73. PizzAut – Monza, Lombardia
74. Glamour – Antonello Scatorchia – Rionero in Vulture (Potenza), Basilicata
75. PiGreco – Volla (Napoli), Campania
76. Fiore di Latte – Baveno (Verbano-Cusio-Ossola), Piemont
77. Pedrocchino – Campodoro (Padova), Veneto
78. Carmnella – Napoli, Campania
79. Tavolo Riservato – Napoli, Campania
80. Vadolì – Acri (Cosenza), Calabria
81. Sileo – Nucetto (Cuneo), Piemont
82. Sazi e Sani – Catania, Sicilia
83. Claudio Alvicolo – Orvieto (Terni), Umbria
84. iSaulle – Quart (Aosta), Valle d'Aosta
85. Alterego Pizza Boutique – Andria (Barletta-Andria-Trani), Puglia
86. Kilo – Imperia, Liguria
87. CUORE – Luca Brancati – Marano Vicentino (Vicenza), Veneto
88. Pizzeria della Passeggiata – Priverno (Latina), Lazio
89. Gigi Vera Pizza – Lecce, Puglia
90. Edrì – Rende (Cosenza), Calabria
91. D'Orazio – San Giovanni Rotondo (Foggia), Puglia
92. Daniele Baglieri – Rione Mulino – Modica (Ragusa), Sicilia
93. Basilicò – Messina, Sicilia
94. Nascostoposto – Terni, Umbria
95. L'Aforisma – Torino, Piemont
96. LUCUS – Atella (Potenza), Basilicata
97. Maturazioni – San Giuseppe Vesuviano (Napoli), Campania
98. Sitári – Agrigento, Sicilia
99. Zio Mo' – Legnago (Verona), Veneto
100. Acqua & Farina – Rosario Giannattasio – Vicenza, Veneto