Incidentul a fost anunțat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit IPJ Vrancea. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de poliție și unul medical, însă cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru victimă și au constatat decesul, scrie news.ro.

În urma administrării probelor, bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru violență în familie sub forma omorului.

Ulterior, instanța a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, a transmis IPJ Vrancea.