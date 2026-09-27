Incidentul s-a produs în septembrie, când muzicianul Nicolae Novacenko, al cărui nume de scenă este „Bratan”, a blocat autostrada mergând cu motocicleta împreună cu un grup de 30 de persoane. Videoclipul a fost difuzat apoi pe pagina sa de Instagram, potrivit Agerpres.

Permisul de ședere i-a fost revocat

„Ținând cont de amenințarea pe care o reprezintă pentru securitatea publică, permisul de sejur i-a fost revocat și a fost instalat în primul avion care să-l ducă în țara sa de origine”, a declarat ministrul pe X.

Potrivit media italiene, muzicianul în vârstă de 32 de ani se află în Italia de la vârsta de 17 ani. Trăind în cuplu, el are un copil de un an.

Guvernul italian și-a înăsprit discursul privind securitatea și imigrația

Guvernul ultraconservator condus de premierul Giorgia Meloni și-a înăsprit discursul cu privire la securitate și imigrație în perspectiva viitoarelor alegeri legislative din 2027.

Executivul este la concurență cu noul partid de extrema dreaptă, Futuro Nazionale, aflat în creștere în sondaje. Acest partid, condus de ex-generalul Roberto Vannacci, a lansat un apel la expulzarea tuturor migranților fără acte în regulă și a migranților care au comis delicte.