Sute de jandarmi și militari desfășurați în patru județe, sprijiniți de drone și elicoptere. „Niciun motiv de panică”

Potrivit sursei citate, la antrenamente participă peste 500 de militari şi jandarmi din 19 state de pe trei continente, scrie Agerpres.

Exerciţiul este organizat de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din judeţul Dâmboviţa.