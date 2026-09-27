Sute de jandarmi și militari desfășurați în patru județe, sprijiniți de drone și elicoptere. „Niciun motiv de panică”

Potrivit sursei citate, la antrenamente participă peste 500 de militari şi jandarmi din 19 state de pe trei continente, scrie Agerpres.
Exerciţiul este organizat de Jandarmeria Română la Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din judeţul Dâmboviţa.
În perioada 27 septembrie - 2 octombrie, în judeţele Dâmboviţa, Prahova, Argeş şi Ilfov vor fi desfăşurate mai multe activităţi de pregătire, inclusiv simulări tactice şi deplasări de trupe.
Mesajul Jandarmeriei Române: „Nu există niciun motiv de panică”
Conform organizatorilor, exerciţiul poate implica şi utilizarea unor drone şi elicoptere.
„Nu există niciun motiv de panică. Toate activităţile sunt planificate, controlate şi fac parte dintr-un exerciţiu de antrenament, fără niciun pericol real pentru populaţie", a transmis Jandarmeria.
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