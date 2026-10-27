Numele ei este Olimpia și provine din provincia Siena, de la crescătoria Elinor Woods, care, în ciuda denumirii cu rezonanță britanică, a fost înființată de italiencele Eleonora Burchianti și Erica Boschi, care au dorit să se joace puțin cu limba engleză și cu propriile nume, potrivit Corriere della Sera.

Olimpia este o pisică din rasa Maine Coon, care a obținut deja rezultate remarcabile la expoziții internaționale.

„Există visuri care sunt cultivate în tăcere, zi după zi, an după an. Visuri construite prin sacrificii, pasiune, dedicare și acea iubire imensă pe care doar cei care cresc animale din toată inima o pot înțelege”, a declarat Eleonora Burchianti.

Pentru ea și Erica, ziua precedentă a fost momentul în care „toate acestea au prins contur”.

Impunătoarea felină a câștigat titlul „World Winner 2026”, la categoria femele junior.

„Nu este doar o victorie. Este confirmarea unei călătorii care a început cu mulți ani în urmă, presărată cu alegeri, studiu, implicare, momente dificile și satisfacții imense. Este dovada că visurile, atunci când sunt însoțite de pasiune și perseverență, pot deveni cu adevărat realitate”, a mai declarat Burchianti.

FIFe World Show este cel mai important campionat mondial dedicat pisicilor, organizat de Fédération Internationale Féline (FIFe), organizație care coordonează și diversele federații naționale.

Ediția din acest an s-a desfășurat în weekend, în zona metropolitană Amsterdam, și a reunit aproximativ 1.500 de pisici din zeci de țări ale lumii.

Titlul „World Winner” este principala distincție dintre numeroasele premii acordate de un juriu internațional, iar anul acesta a ajuns în Italia.