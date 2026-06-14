Ce vouchere poți primi ca angajat în România în 2026. Beneficii pe care le poți avea extra-salariu

De la tichete de masă și tichete cadou până la vouchere de vacanță sau tichete culturale, legislația permite acordarea mai multor tipuri de beneficii care pot fi folosite pentru cheltuieli de zi cu zi, activități culturale ori concedii.

În 2026, angajatorii pot acorda mai multe categorii de tichete și vouchere, însă regulile diferă în funcție de tipul beneficiului și de categoria de angajați care îl primește.

Ce înseamnă beneficiile extra-salariale pentru angajați

Beneficiile extra-salariale sunt avantaje acordate de angajator pe lângă salariul de bază și fac parte din pachetul de compensații oferit salariaților.

Printre cele mai cunoscute beneficii extrasalariale se numără biletele de valoare reglementate prin Legea nr. 165/2018, precum tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele culturale, tichetele de creșă și voucherele de vacanță. Acestea pot fi acordate pe suport electronic, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

În ultimii ani, acestea au devenit tot mai importante atât pentru companii, care încearcă să atragă și să păstreze angajați, cât și pentru salariați, care caută forme suplimentare de sprijin financiar.

Printre cele mai cunoscute beneficii extrasalariale se numără tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele culturale, tichetele de creșă și voucherele de vacanță.

Spre deosebire de salariu, aceste beneficii nu sunt obligatorii în toate situațiile. În multe cazuri, acordarea lor depinde de politica internă a companiei, de bugetul disponibil și de decizia angajatorului.

De ce oferă companiile beneficii extra-salariale

Într-o piață a muncii competitivă, beneficiile extra-salariale au devenit un instrument important de recrutare și retenție a angajaților. Multe companii încearcă să completeze pachetul salarial prin avantaje care pot reduce cheltuielile lunare ale salariaților și pot crește gradul de satisfacție la locul de muncă.

Pentru angajați, valoarea acestor beneficii poate însemna economii importante pe parcursul unui an. Tichetele de masă pot acoperi o parte din cheltuielile cu alimentația, tichetele de creșă pot reduce costurile pentru îngrijirea copiilor, iar voucherele de vacanță pot contribui la bugetul pentru concediu.

În același timp, multe companii folosesc aceste beneficii pentru a se diferenția pe piața muncii și pentru a construi pachete de compensații mai atractive pentru actualii și viitorii angajați.

Ce tipuri de vouchere pot oferi angajatorii în 2026

În România, principalele categorii de beneficii acordate sub formă de tichete și vouchere sunt tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele culturale, tichetele de creșă și voucherele de vacanță. Fiecare dintre acestea are reguli proprii privind acordarea, valoarea și utilizarea.

Tichetele de masă

Tichetele de masă rămân unul dintre cele mai răspândite beneficii acordate angajaților.

Potrivit legislației, acestea pot fi acordate persoanelor încadrate cu contract individual de muncă, iar numărul tichetelor trebuie să corespundă numărului de zile lucrate efectiv într-o lună. Nu se acordă pentru concediul de odihnă, concediul medical sau alte perioade în care activitatea nu este prestată.

În 2026, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei pentru fiecare zi lucrată. Pentru un angajat care lucrează aproximativ 20 de zile într-o lună, valoarea tichetelor de masă poate depăși 900 de lei lunar, ceea ce le transformă într-unul dintre cele mai importante beneficii extrasalariale oferite de angajatori.

Tichetele de masă sunt considerate de multe companii cel mai important beneficiu extrasalarial deoarece pot fi utilizate aproape zilnic. Pentru angajați, acestea reprezintă un sprijin direct pentru cheltuielile cu alimentația, în contextul creșterii costului vieții și al prețurilor la alimente.

În prezent, tichetele de masă sunt acordate exclusiv în format electronic, prin carduri speciale care pot fi utilizate pentru cumpărarea de produse alimentare sau pentru plata meselor la unități afiliate. Acestea nu pot fi transformate în numerar și nici folosite pentru alte categorii de produse.

Tichetele cadou

Tichetele cadou sunt acordate de angajatori cu ocazia anumitor evenimente prevăzute de legislație.

Printre cele mai frecvente situații se numără:

Pentru aceste ocazii, legislația prevede un plafon de 300 de lei pentru fiecare persoană și pentru fiecare eveniment.

În practică, multe companii folosesc tichetele cadou pentru a marca momente speciale din an și pentru a recompensa angajații sau copiii acestora. Aceste beneficii sunt întâlnite frecvent în companiile mari, dar și în firmele mici și mijlocii care doresc să ofere un sprijin suplimentar personalului.

Tichetele culturale

O categorie mai puțin cunoscută, dar tot mai prezentă în pachetele de beneficii, este reprezentată de tichetele culturale.

Acestea pot fi folosite pentru achiziționarea de cărți, bilete la spectacole, concerte, festivaluri, expoziții, muzee sau alte activități culturale.

Pentru 2026, valoarea maximă este de până la 240 de lei pe lună sau 470 de lei pentru un eveniment ocazional. Tichetele culturale pot fi acordate lunar sau ocazional, în funcție de politica fiecărui angajator și de beneficiile incluse în pachetul oferit salariaților.

Scopul acestui beneficiu este încurajarea accesului la activități culturale și educative. Deși nu sunt la fel de răspândite precum tichetele de masă, acestea sunt folosite de tot mai mulți angajatori care încearcă să diversifice pachetul de beneficii oferit salariaților.