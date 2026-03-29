Sumele alocate au crescut constant și depășesc acum, în medie, 1.100 de lei pentru fiecare angajat. Un studiu desfășurat de o platformă de profil arată că preferințele diferă semnificativ între generații, iar angajații nu mai caută doar cadouri sau vacanțe, ci și experiențe sau activități.

Gabriel Florescu: „Eu am firma mea și am și angajați și vreau să zic că am foarte mulți tineri din generația Z și au și sală gratuită, au și beneficii dentare.”

Beneficiile se schimbă odată cu așteptările angajaților. Pentru a-i păstra pe cei talentați, companiile își adaptează ofertele.

Prioritățile angajaților: comunitate și echilibru

Femeie: „Cel mai important lucru pentru mine contează comunitatea din care vin, dar contează să fie bine plătiți înainte de a primi o vacanță pe lângă job – faptul că primesc o masă de Paște s-ar putea să nu îi ajute dacă nu primesc nimic și restul anului.”

Femeie: „Un voucher de vacanță – să plec în vacanță, să ne relaxăm că ne stresează destul la serviciu.”

Potrivit unui studiu recent, angajații mai experimentați, din generațiile Baby Boomers și Gen X, aleg în special turismul și cadourile, semn că pun accent pe relaxare și beneficii clasice.

Cei din generația Millennials, sau Gen Y, împart bugetul între cadouri, vacanțe și avantaje pentru ocazii speciale.

În schimb, tinerii din Gen Z se orientează tot mai mult spre opțiuni flexibile, pe care le pot folosi în funcție de nevoi, dar rămân interesați și de turism.

Tânără: „Să avem mai mult concediu uneori sau să avem mai multe oferte pe baza de a călători mai mult, oportunități.”

Tânără: „Să avem o comunicare eficientă, să formăm o relație de prietenie.”

Bugete limitate, dar beneficii în creștere

Într-un an cu bugete limitate pentru companii, proiecte amânate, restructurări și creșteri salariale modeste, beneficiile salariale ar putea ajunge la aproximativ 1.170 de lei pentru fiecare angajat, potrivit datelor unei platforme de profil.

Cele mai mari sume se regăsesc în continuare în sectorul financiar și de asigurări, urmate de IT, comerț, servicii și industrie.

Corespondent Știrile PRO TV: „Însă schimbarea importantă se vede în modul în care sunt folosiți acești bani. Anul trecut, de exemplu, tot mai mulți angajați și-au dorit mai multe activități culturale, iar interesul pentru acest tip de experiențe a crescut semnificativ. În același timp, transportul vine puternic din urmă, cu un avans de peste 30%. Pe fondul scumpirilor, tot mai mulți oameni caută soluții prin care costurile de deplasare să fie acoperite de angajator — fie prin decontarea abonamentelor la transportul în comun, fie prin decontarea combustibilului.”

Ovidiu Birsa, Director Comercial al Edenred România: „Cardul de masă rămâne detașat ca beneficiu, peste 60 la sută dintre angajați aleg acest beneficiu, urmat de beneficii în natură, turism, cadouri, scutite de contribuții cu ocazia evenimentelor speciale de peste an și am observat noi o accelerare a produsului card cultural.”

Același studiu arată că 6 din 10 angajați spun că recunoașterea și recompensele le cresc direct productivitatea. Studiul a acoperit peste 1.000 de companii și aproximativ 200.000 de angajați.