Vouchere de vacanță 2026. Cine le mai primește și cum se folosesc

Voucherele de vacanță pot fi acordate atât în sectorul public, cât și în mediul privat, însă regulile diferă în funcție de categoria de angajați.

În 2026, cele mai importante modificări vizează salariații din instituțiile publice, pentru care au fost schimbate condițiile de acordare și utilizare ale acestui beneficiu. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților. Iată cine le poate primi în 2026, ce valoare au, cum pot fi utilizate și ce se întâmplă dacă nu sunt folosite înainte de expirare. Ce sunt voucherele de vacanță și cum funcționează Voucherele de vacanță sunt bilete de valoare reglementate prin Legea nr. 165/2018 și pot fi utilizate pentru achiziționarea de servicii turistice în România. Acestea sunt acordate de angajatori ca beneficiu extrasalarial și pot fi folosite pentru plata unor pachete turistice care includ servicii de cazare și alte servicii asociate concediului. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic, sub forma unui card special. Citește și Pașaport temporar sau simplu electronic. Care este diferența și ce să alegi Scopul acestui sistem este susținerea turismului intern și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Beneficiarul își poate alege singur hotelul, pensiunea sau agenția de turism, cu condiția ca operatorul ales să accepte cardul de vacanță emis de unul dintre furnizorii autorizați. Voucherele de vacanță au fost introduse pentru a încuraja turismul intern și pentru a sprijini industria ospitalității din România. De-a lungul anilor, acestea au devenit unul dintre cele mai cunoscute beneficii acordate angajaților, fiind folosite pentru sejururi la mare, la munte, în stațiuni balneare sau în alte destinații turistice din țară. Pentru mulți beneficiari, voucherele de vacanță reprezintă o modalitate de a reduce costurile concediului. În același timp, pentru operatorii din turism, sistemul contribuie la atragerea turiștilor și la susținerea afacerilor locale din domeniul hotelier și al serviciilor turistice.

Cine are dreptul să primească vouchere de vacanță în 2026 Angajații din sectorul public În 2026, voucherele de vacanță finanțate din fonduri publice pot fi acordate angajaților din instituțiile și autoritățile publice care au salarii de bază nete de până la 6.000 de lei pe lună. Beneficiari pot fi, printre alții: angajații din administrația publică centrală și locală;

personalul din sistemul de educație;

personalul din sistemul public de sănătate;

angajații din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională;

personalul contractual din instituțiile publice. Acordarea voucherelor se face în limita fondurilor aprobate prin buget. Angajații din mediul privat Legea permite și angajatorilor din mediul privat să acorde vouchere de vacanță salariaților încadrați cu contract individual de muncă. Spre deosebire de sectorul public, acordarea acestora nu este obligatorie și depinde de politica fiecărei companii. Voucherele pot face parte din pachetul de beneficii extrasalariale oferit angajaților, alături de tichete de masă, tichete cadou, tichete culturale sau alte avantaje. În practică, nu toate companiile aleg să ofere acest beneficiu, iar condițiile de acordare pot diferi de la un angajator la altul. Multe companii private includ voucherele de vacanță în pachetul de beneficii oferit angajaților, alături de tichete de masă, abonamente medicale sau alte avantaje extrasalariale. Unele firme aleg să ofere acest beneficiu anual, în timp ce altele îl includ în anumite pachete de beneficii negociate individual sau colectiv. De regulă, informațiile privind acordarea voucherelor de vacanță sunt prevăzute în regulamentul intern, contractul individual de muncă sau în politica de beneficii a angajatorului. Ce se schimbă în 2026 față de anii anteriori Cele mai importante modificări introduse în 2026 îi vizează pe angajații din sectorul public. Plafonul salarial pentru acordarea voucherelor de vacanță a fost redus de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net. În același timp, a fost eliminată obligația beneficiarilor de a contribui cu încă 800 de lei din fonduri proprii pentru utilizarea voucherelor. De asemenea, nu mai este necesară depunerea unei declarații pe propria răspundere, condiție care exista în anii anteriori. Procedura este astfel mai simplă, iar utilizarea voucherelor se face exclusiv prin intermediul cardului electronic. Care este valoarea voucherelor de vacanță În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță acordate în 2026 este de 800 de lei pentru angajații eligibili. În mediul privat, voucherele de vacanță pot fi acordate de angajator ca beneficiu extrasalarial, în condițiile prevăzute de lege și conform politicii interne a companiei. Pentru angajații din sectorul public, suma este încărcată pe cardul de vacanță și poate fi utilizată pentru achiziționarea serviciilor turistice eligibile. Beneficiul este personal și poate fi folosit exclusiv de titular. Cum pot fi folosite voucherele de vacanță în România Voucherele de vacanță pot fi utilizate exclusiv pe teritoriul României și doar la operatori economici autorizați care acceptă această modalitate de plată. După primirea cardului, beneficiarul poate alege agenția de turism, hotelul, pensiunea sau unitatea de cazare unde dorește să își petreacă vacanța. Înainte de efectuarea plății, este recomandat să se verifice dacă operatorul respectiv face parte din rețeaua de parteneri care acceptă cardul de vacanță utilizat. Rezervările pot fi făcute atât online, cât și direct prin agențiile de turism sau unitățile de cazare care acceptă plata cu vouchere de vacanță. În funcție de unitatea de cazare sau de agenția de turism aleasă, rezervările pot fi făcute atât online, cât și direct la sediul operatorului. În prezent, majoritatea hotelurilor și agențiilor care acceptă vouchere de vacanță permit verificarea disponibilității și efectuarea rezervărilor prin intermediul platformelor online.

Ce servicii turistice pot fi achitate cu vouchere Pentru a putea fi achitat cu vouchere de vacanță, pachetul turistic trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare de cel puțin o noapte. Pe lângă cazare, voucherele pot fi folosite pentru: servicii de masă;

transport intern;

tratamente balneare;

servicii de agrement;

excursii organizate;

tururi ghidate;

alte servicii turistice incluse în pachetul achiziționat. Beneficiarul poate utiliza cardul pentru o gamă largă de servicii asociate vacanței, atât timp cât acestea respectă condițiile prevăzute de legislație. Specialiștii din turism recomandă verificarea atentă a condițiilor pachetului înainte de efectuarea plății. Deși voucherele pot acoperi o gamă largă de servicii, nu toate cheltuielile asociate unei vacanțe sunt eligibile. Din acest motiv, este important ca beneficiarii să se informeze în prealabil cu privire la serviciile incluse și la condițiile de utilizare impuse de operatorul turistic. Ce nu poți plăti cu voucherele de vacanță Voucherele de vacanță nu pot fi utilizate pentru: vacanțe și sejururi în afara României;

pachete turistice care nu includ cel puțin o noapte de cazare;

servicii oferite de unități care nu acceptă această modalitate de plată;

produse și servicii fără legătură cu activitatea turistică;

carburanți cumpărați separat sau alte cheltuieli care nu fac parte dintr-un pachet turistic eligibil. De asemenea, acestea nu pot fi transformate în bani și nu pot fi vândute, cedate sau transferate unei alte persoane. Beneficiul este nominal și poate fi utilizat exclusiv de titularul cardului. Ce se întâmplă dacă nu folosești voucherele la timp Voucherele de vacanță au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării cardului. După expirarea termenului, sumele rămase neutilizate nu mai pot fi folosite. Beneficiarii pot însă utiliza voucherele pentru a plăti în avans un sejur care va avea loc ulterior, cu condiția ca rezervarea și plata să fie efectuate înainte de expirarea perioadei de valabilitate. Voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale din România. Deși modificările din 2026 îi vizează în principal pe angajații din sectorul public, sistemul continuă să fie disponibil și în mediul privat, acolo unde companiile aleg să includă acest avantaj în pachetul oferit salariaților.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













