Află când pică Paștele ortodox și cel catolic în 2027 și în următorii 10 ani. Învață de ce sărbătoresc ortodocșii și catolicii la date diferite această mare sărbătoare și când va pica Paștele în aceeași zi pentru ambele religii.

Când pică Paștele ortodox în 2027

Paștele ortodox din anul 2027 va fi sărbătorit pe 2 mai, într-o zi de duminică. Este una dintre cele mai târzii date posibile pentru această sărbătoare, care nu are o zi fixă în calendar și poate varia de la începutul lunii aprilie până la începutul lunii mai.

Motivul acestei variații ține de modul în care este calculată data Paștelui, un sistem stabilit încă din Antichitate și păstrat până astăzi. Sărbătoarea este celebrată în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Acest mod de calcul face ca data să se schimbe în fiecare an.

În tradiția ortodoxă, calculul se face după calendarul iulian, spre deosebire de cel gregorian, utilizat în viața de zi cu zi. Din acest motiv apar diferențe între Paștele ortodox și cel catolic. În 2027, de exemplu, Paștele catolic va fi sărbătorit mult mai devreme, la finalul lunii martie.

Când pică Paștele ortodox în următorii 10 ani

În 2026, Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, în timp ce Paștele Catolic va avea loc mai devreme, pe 5 aprilie. Diferența dintre cele două date apare, ca de obicei, din cauza calendarelor diferite folosite în calcul. Paștele Blajinilor va fi marcat la o săptămână după Paștele ortodox, conform tradiției.

Pentru că această sărbătoare nu are o dată fixă, ci se schimbă în fiecare an, mulți sunt interesați să știe din timp cum vor cădea Paștele în anii următori. Iată cum vor fi sărbătorite datele Paștelui ortodox în următorii 10 ani:

· 2026: 12 aprilie

· 2027: 2 mai

· 2028: 16 aprilie

· 2029: 8 aprilie

· 2030: 28 aprilie

· 2031: 13 aprilie

· 2032: 2 mai

· 2033: 24 aprilie

· 2034: 9 aprilie

· 2035: 29 aprilie.

Când pică Paștele catolic în 2027

Paștele catolic din anul 2027 va fi sărbătorit pe 28 martie, într-o zi de duminică. Data diferă de la an la an pentru că este stabilită în funcție de un calcul care ține cont de echinocțiul de primăvară și de fazele lunii, dar raportat la calendarul gregorian, folosit în mod curent în majoritatea țărilor. În 2027, diferența dintre Paștele catolic și cel ortodox este foarte mare. Dacă pentru catolici sărbătoarea are loc la final de martie, Paștele ortodox va fi celebrat abia pe 2 mai, la mai bine de o lună distanță.

Când pică Paștele catolic în următorii 10 ani

Iată cum va pica Paștele catolic în următorii 10 ani, conform calendarului catolic.

· 2026: 5 aprilie

· 2027: 28 martie

· 2028: 16 aprilie

· 2029: 1 aprilie

· 2030: 21 aprilie

· 2031: 13 aprilie

· 2032: 28 martie

· 2033: 17 aprilie

· 2034: 9 aprilie

· 2035: 25 martie.

De ce Paștele ortodox și Paștele pică în zile diferite

În principal, regula de bază este aceeași pentru ambele tradiții. Paștele este sărbătorit în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Teoretic, asta ar trebui să ducă la aceeași dată în fiecare an, indiferent de confesiune, conform Historia.com.

Diferența apare însă din modul în care este aplicată această regulă. Catolicii folosesc calendarul gregorian, cel pe care îl utilizăm în viața de zi cu zi, în timp ce ortodocșii calculează data Paștelui după calendarul iulian. Între cele două există, în prezent, o diferență de aproximativ 13 zile, iar acest lucru influențează direct rezultatul final.

Din această cauză, nici echinocțiul de primăvară și nici luna plină nu sunt „văzute” la fel în cele două sisteme. Deși regula este identică în teorie, punctele de referință diferă, iar de aici apar date diferite pentru sărbătoare. În plus, în tradiția ortodoxă există și o regulă suplimentară: Paștele nu trebuie să coincidă cu Paștele evreiesc. Dacă acest lucru s-ar întâmpla conform calculului inițial, data este mutată mai târziu, ceea ce poate mări și mai mult diferența dintre cele două sărbători.

Când pică Paștele catolic și ortodox în aceeași zi

Dacă ne uităm atent la datele pentru Paștele ortodox și cel catolic din anii următori, observăm că ele coincid doar în anumite situații, destul de rare. În următorii 10 ani, catolicii și ortodocșii vor sărbătorii Paștele în aceeași zi, în trei ani:

2028: 16 aprilie

2031: 13 aprilie

2034: 9 aprilie

Cum se calculează data în care pică Paștele

Data Paștelui nu este aleasă la întâmplare, chiar dacă uneori așa pare. Ea se bazează pe o regulă foarte veche, stabilită încă din anul 325, care combină două repere din natură: soarele și luna. Practic, este una dintre puținele sărbători care depind direct de mișcările astronomice.

Regula de bază este surprinzător de simplă în formulare: Paștele este sărbătorit în prima duminică de după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară. Primul pas este stabilirea echinocțiului de primăvară, considerat convențional pe 21 martie. Chiar dacă în realitate poate varia cu o zi, în calculul religios această dată rămâne fixă și servește drept punct de plecare.

După acest moment, se caută prima lună plină care apare. Aceasta este numită „luna plină pascală” și este esențială pentru stabilirea datei. Dacă luna plină are loc după 21 martie, ea este luată în calcul. Dacă, în schimb, a fost înainte de această dată, nu contează și se așteaptă următoarea. Odată stabilită luna plină, următorul pas este alegerea duminicii care vine după ea. Paștele nu este celebrat niciodată într-o altă zi a săptămânii. Dacă luna plină cade, de exemplu, într-o zi de luni, atunci Paștele va fi în duminica imediat următoare. Dacă însă luna plină este chiar într-o duminică, sărbătoarea se mută o săptămână mai târziu.

Motivul pentru care data Paștelui se schimbă în fiecare an ține de faptul că luna plină nu apare la aceeași dată în calendar. Echinocțiul rămâne fix, dar fazele lunii sunt variabile, iar această combinație face ca Paștele să „se deplaseze” între sfârșitul lunii martie și începutul lunii mai, notează Doxologia.ro. Întregul acest sistem de calcul poartă un nume: computus pascal. Este metoda prin care Biserica stabilește, în fiecare an, data exactă a sărbătorii, folosind reguli vechi, dar încă aplicate cu strictețe.