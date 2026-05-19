Angajații pot primi până la 250 de lei pe lună, în total 3.000 de lei pe an, ca să meargă în limita a 12 luni la muzee și concerte sau să participe la diverse activități în aer liber.

Corespondent Știrile Pro TV: „Angajații mai tineri aleg mai des experiențe precum concerte, festivaluri sau cinema, în timp ce angajații cu familie folosesc frecvent cardul pentru activități alături de copii: parcuri tematice, spectacole, muzee sau cărți. În librării, de exemplu, în fiecare lună, de la începutul anului, oamenii au cheltuit 400.000 de lei de pe cardurile culturale, în principal pentru cumpărarea cărților.”

În ultimii doi ani, numărul beneficiarilor a crescut cu 35%, doar la o singură firmă care furnizează carduri culturale. Oferta este destul de variată.

Ovidiu Bârsă, director de vânzări: „Sunt câteva mii de parteneri din fiecare categorie: muzeu, teatru, film, recreere, timp liber, acolo unde e vorba de experiențe, sau rechizite, librării, online sau fizice. Acordarea este identică cu cea a cardului de masă, se acordă în fiecare lună pentru fiecare angajat. Spre deosebire de cardul de masă, aici vorbim despre deductibilitate integrală și o impozitare de 10%.”

Banii pot fi primiți inclusiv pe un card virtual și pot fi folosiți pe platformele comercianților pentru bilete online la teatru, concerte sau festivaluri.

Silviu Ștefan, director comercianți și parteneri: „Foarte mulți angajatori care aleg să folosească aceste bugete într-o platformă de beneficii, angajații își aleg ei singuri ce doresc să facă.”

Cardurile culturale se oferă și ocazional, în general în perioada sărbătorilor, suma maximă fiind de 490 de lei.