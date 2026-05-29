Ziua Copilului 2026. Ce activități gratuite poți face în București de 1 iunie

De la spectacole și ateliere creative, până la jocuri în aer liber, competiții sportive și festivaluri pentru întreaga familie, Capitala se transformă într-un adevărat loc de joacă.

Ziua Copilului, sărbătorită pe 1 iunie 2026

Ziua Copilului este una dintre cele mai îndrăgite sărbători ale anului. Pentru cei mici înseamnă joacă, surprize și activități speciale, iar pentru părinți este o ocazie bună să petreacă mai mult timp împreună cu familia. În România și în multe alte țări, Ziua Copilului este sărbătorită în fiecare an pe 1 iunie.

Ideea unei zile dedicate copiilor a apărut acum mai bine de 100 de ani. În 1925, la o conferință organizată la Geneva pentru bunăstarea copiilor, s-a vorbit pentru prima dată despre nevoia unei sărbători dedicate celor mici. După cel de-Al Doilea Război Mondial, atenția acordată protecției și drepturilor copiilor a devenit și mai importantă, iar în 1949 a fost stabilită Ziua Internațională a Copilului, sărbătorită în multe state pe 1 iunie.

Cum a devenit o sărbătoare cunoscută în întreaga lume

De-a lungul timpului, tot mai multe țări au început să marcheze această zi. Astăzi, Ziua Copilului este sărbătorită în peste 100 de state, însă nu toate au ales aceeași dată. România, Polonia, Bulgaria sau China o celebrează pe 1 iunie, în timp ce Organizația Națiunilor Unite marchează Ziua Mondială a Copilului pe 20 noiembrie, dată legată de documente importante despre drepturile copiilor.

În România, Ziua Copilului este sărbătorită de mulți ani, însă din 2017 data de 1 iunie a devenit oficial zi liberă legală. Astfel, părinții și copiii pot petrece mai mult timp împreună și pot participa la evenimentele organizate special pentru această zi. În multe orașe sunt organizate concerte, spectacole, ateliere creative, competiții sportive, piese de teatru și activități în aer liber. Parcurile, muzeele și grădinile zoologice pregătesc adesea evenimente dedicate copiilor. În școli și grădinițe au loc jocuri, serbări și activități educative.

Ce activități gratuite poți face în București de 1 iunie cu copiii 2026

Ziua Copilului vine anul acesta cu un avantaj în plus pentru familiile din București: 1 iunie pică luni și este zi liberă legală, așa că mulți părinți vor avea parte de un weekend prelungit. În tot orașul sunt pregătite spectacole, ateliere, jocuri și activități gratuite pentru copii.

Printre cele mai mari evenimente organizate de 1 Iunie se numără cele din Sectorul 1. Programul se desfășoară între 30 mai și 1 iunie și copiii vor avea parte de spectacole, concursuri sportive, jocuri, ateliere creative și activități interactive pentru copii de toate vârstele. Vor exista și demonstrații, momente artistice și diverse activități în aer liber, pregătite special pentru familii.

Evenimentele vor avea loc zilnic, între orele 10:00 și 21:00, în mai multe zone din sector: la Cantonul Băneasa, pe Strada Copilului, în zona Dorobanți, în Parcul Bazilescu, în Piețele Amzei și Matache, dar și la sediul Primăriei Sectorului 1 din Banu Manta nr. 9. În anumite zone, circulația rutieră va fi restricționată temporar.

La Cantonul Băneasa, copiii și părinții vor putea participa la activități sportive în aer liber, pe terenuri de baschet, volei și mini-fotbal. Programul include și badminton, ping-pong, tir cu arcul, trasee recreative și activități organizate împreună cu federații sportive. Va exista și acces la zona de închiriere de biciclete.

Străzi transformate în spații de joacă

Strada Copilului va deveni, timp de trei zile, un spațiu dedicat jocului și activităților urbane, în cadrul conceptului „Open Streets. Happy Kids”. Traficul rutier va fi restricționat, iar copiii vor putea participa la demonstrații sportive, ateliere creative, jocuri de societate, sesiuni de graffiti, silent disco, arcade și alte activități interactive. În zona Dorobanți, pe strada Radu Beller, programul va include activități sportive, filme în aer liber, ateliere și zone de relaxare pentru familii. Pe 31 mai este programată și o cină comunitară organizată împreună cu comercianții din zonă.

Una dintre cele mai așteptate atracții de Ziua Copilului va fi găzduită în Parcul Bazilescu, unde va fi amenajat „Orașul meseriilor”, un traseu interactiv întins pe aproape 10.000 de metri pătrați. Aici, copiii vor putea descoperi diferite profesii și activități prin jocuri, provocări și misiuni speciale. Pe parcursul traseului, cei mici vor primi indicii și vor trece prin mai multe zone tematice, unde vor avea de rezolvat exerciții de matematică și robotică, dar și activități legate de muzică, teatru și artă.

Ateliere și activități creative în Piața Amzei

Și Piața Amzei va fi transformată într-un spațiu dedicat copiilor și creativității. Cei mici vor putea participa la ateliere de pictură, desen, modelaj din hârtie creponată și face painting. Organizatorii pregătesc activități prin care copiii să își folosească imaginația și să petreacă timp într-un mod relaxant și distractiv.