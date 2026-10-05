Preşedintele Nicuşor Dan a avut luni consultări cu partidele parlamentare, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui nou premier. Șeful statului a precizat că, după aceste discuții, va face un anunţ.

”Ironia sorţii este că astăzi, 5 octombrie 2026, se împlinesc exact doi ani de zile de la actul de lovitură de stat, exercitat de către Curtea Constituţională, prin care, pentru prima dată în istorie, un om care nu a fost condamnat şi interzis de o instanţă să mai participe la alegeri, a fost oprit să mai candideze, i s-a anulat candidatura pentru delict de opinie. Evident că după aceea, 6 decembrie a urmat normal, pentru că aveau nevoie de precedent. Precedentul Diana Şoşoacă. Îmi pare rău că sunt precedent pentru aceste lucruri. Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, astăzi discutam eu, preşedinte, dumneavoastră, jurnalişti. Şi vă garantez că dumneavoastră aţi fi avut libertatea să vorbiţi şi împotriva PSD, PNL, USR, UDMR, şi AUR şi SOS, oricum o faceţi, dar aţi fi avut curajul şi nu v-ar fi distrus nimeni cariera sau viaţa personală pentru aceste lucruri”, a spus Diana Şoşoacă, după consultările cu preşedintele.

Ce i-ar fi spus președintelui

Ea a precizat că discuţiile au durat 34 de minute şi a arătat că i-a spus lui Nicuşor Dan că nu îl recunoaşte ca preşedinte.

Preşedinta S.O.S România a mai spus că ar vrea alegeri anticipate, dar Constituţia României nu permite unui guvern demis, pentru că termenul de interimar nu există în Constituţia României, să organizeze alegeri.

”Suntem în Kafka, în teoria absurdului. Şi atunci ne trebuie un guvern. Cine să-l facă? Să ştiţi că în toate negocierile pe care le-am avut cu absolut toate partidele, n-am auzit pe unul să spună ceva de interesul naţional de România. Ci ce funcţii vrei tu, cine vrei să fie subsecretar de stat, nu putem să-ţi dăm ministru, nu putem să-ţi dăm vice-priministru, nu putem să-ţi dăm, dar îţi dăm la agenţii, dar nu ştiu ce. Păi bine, care agenţii? Că alea interesante le ţineţi voi, ca să le rupeţi în două şi să le vindeţi străinilor. Şi atunci, evident că ne trebuie un guvern”, a menţionat Şoşoacă.

Ea a arătat că i-a transmis preşedintelui că ea ar trebui să conducă Guvernul.

”M-a întrebat cine să conducă guvernul, doamna Diana Şoşoacă? Păi doamna Şoşoacă, pentru că e singura care mai ţine piept unui sistem şi care are curajul să facă ceea ce trebuie. (..) Evident că nu va vota nimeni un guvern condus de Şoşoacă, pentru că toţi ăia din Parlament vor ajunge la puşcărie, unde îşi vor plăti singuri zilele de puşcărie, şi li se vor confisca averile. Pentru că nu noi am furat, nici voi, ci ei. Ăsta este adevărul. Şi am conchis în felul următor, având în vedere situaţia dezastruoasă a României, în acest moment (..) sunt capabilă şi suntem capabili să discutăm cu absolut toate forţele politice, să facem un guvern să scoatem ţara din criză, nu să o băgăm în criză”, a mai spus preşedintele S.O.S România.

Diana Iovanovici Şoşoacă a venit la Palatul Cotroceni îmbrăcată în negru. Înainte să ajungă la consultări, a scris pe Facebook: „LA COTROCENI! DEMOCRATIA A MURIT! TRĂIASCĂ REGINA! REGINA POATE FACE ORICE MUTARE! MAI ALES SA SALVEZE REGELE! ....INCLUSIV SĂ ELIMINE NEBUNUL DIN JOC!”