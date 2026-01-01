Primii copii născuți în 2026 în România. Sunt considerați speciali și norocoși

În noaptea de Revelion, când aproape toată lumea e pusă pe distracție și voie bună, în maternități au venit pe lume primii bebeluși din 2026.

Sunt considerați speciali și norocoși, pentru că s-au născut în prima zi din prima lună a noului an.

La Timişoara, doi bebeluşi au venit pe lume în noaptea dintre ani. Primul, Samuel, s-a grăbit să vină pe lume, așa că s-a născut prematur, la 32 de săptămâni, la jumătate de oră după miezul nopții.

Adina Florea, mamă: „A decurs foarte bine nașterea, doar că na, micul e chiar micuț. Termenul îl aveam în 22 februarie.”

Natalia Pălăcean, medic primar Maternitatea Bega, Timișoara: „Cei născuți în cumpăna dintre ani, vor purta noroc toată viața”

La aproximativ trei ore distanță, s-a mai născut un bebeluş, Cezar Mihai. A primit nota 10 la naştere.

Adina Osoian, mamă: „Chiar nu mă așteptam, termenul era în noaptea dintre ani, dar nu mă aşteptam să vină chiar la termen.”

La maternitatea din Târgu Mureș, zarva a fost și mai mare în noaptea de Revelion. În primele ore din 2026, aici s-au născut cinci copii.

Dr. Vlad Săsăran, medic șef de gardă: „Prima naștere în noul an a avut loc la ora 2 și un sfert, urmând încă trei nașteri, dintre care una prin operație cezariană , celelalte cu naștere fiziologică, ambii cu rezultate foarte bune.”

Alexandra este una dintre fericitele mame. Are doar 21 de ani și a ajuns la spital cu ambulanța. A avut mare noroc , spun medicii de gardă, care au dus-o direct în sala de nașteri. După o intervenție complicată, a adus pe lume o fetiță de 3,8 kg.

Alexandra Deaconu, mamă: „A fost ok, la primul copil, sunt bucuroasă, mă bucur că a venit” .

Dr. Peti Rozalia, neonatolog: „Chiar atât de multe nașteri de prima zi al anului, nu-mi amintesc să fi fost chiar așa de mulți copii”

La Maternitatea Cuza-Voda din Iași, primul născut a a fost un băieţel, care primit nota 9 din 10.

Alexandra Trifan, medic de gardă la Maternitatea Cuza Vodă din Iași: „Pentru noi sunt ca și copiii noștri de acasă, implicarea medicală este la fel."

Iar o mămică din Afumați, județul Ilfov, a născut acasă după miezul nopții, dar a fost preluată în condiții de siguranță și dusă împreună cu bebelușul la Spitalul Sfântul Pantelimon.

Corespondent PROTV: „În România, numărul nașterilor a scăzut dramatic în ultimii ani, chiar și sub 150.000 în decursul a 12 luni. Și nici previziunile nu sunt prea optimiste, ceea ce face ca sporul natural să continue cu valori negative. Dar, prin puterea exemplului lor, mămicile care au născut în primele ore ale Anului Nou arată că statisticile pot fi contrazise doar cu dragoste!”

