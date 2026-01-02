Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat
După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România.
Ce va însemna asta pentru facturile noastre?
Vor scădea prețurile după dispariția plafonării sau, dimpotrivă, ne vom trezi cu facturi mai mari? Și ce legătură are România cu gazele aduse cu vaporul din Statele Unite, în contextul în care Europa renunță definitiv la gazele rusești?
