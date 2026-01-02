Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat

Stiri actuale
02-01-2026 | 08:51
facturi

După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România.

autor
Știrile PRO TV

Ce va însemna asta pentru facturile noastre?

Vor scădea prețurile după dispariția plafonării sau, dimpotrivă, ne vom trezi cu facturi mai mari? Și ce legătură are România cu gazele aduse cu vaporul din Statele Unite, în contextul în care Europa renunță definitiv la gazele rusești?

Întreg articolul pe spotmedia.ro.

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: gaze, facturi,

Dată publicare: 02-01-2026 08:51

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!
Citește și...
Tradiționala bătaie de la Ruginoasa de Anul Nou, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene pentru a preveni violențele
Stiri actuale
Tradiționala bătaie de la Ruginoasa de Anul Nou, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene pentru a preveni violențele

Jandarmii mobilizaţi miercuri în comuna Ruginoasa, pentru a preîntâmpina violenţele cu ocazia ciomăgelii dintre grupurile de localnici, manifestare tradiţională de Anul Nou în localitate, au trebuit să facă uz de gazele lacrimogene.

Sute de bucureșteni din Sectorul 3 au rămas fără gaze naturale, în urma unui incident la o instalaţie comună
Stiri actuale
Sute de bucureșteni din Sectorul 3 au rămas fără gaze naturale, în urma unui incident la o instalaţie comună

223 de consumatori casnici din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectaţi, sâmbătă, de întreruperea alimentării cu gaze a instalaţiei comune de utilizare, ca urmare a unui incident.

De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux
Stiri Sociale
De la bănci, până la gaze și sănătate: inteligența artificială înlocuiește oamenii, iar interacțiunea directă devine un lux

Dacă aveți o problemă medicală, bancară ori aveți nevoie de expertiză unui specialist în servicii de gaze sau electricitate e tot mai greu în zilele de sărbătoare să cereți ajutorul unei persoane în carne și oase.

Recomandări
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”
Stiri externe
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă”

Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.

Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare
Vremea
Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare

Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.

Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă
Stiri externe
Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28