Descoperire geologică uimitoare într-unul dintre cele mai misterioase locuri de pe planetă - Triunghiul Bermudelor

Oamenii de știință au fost surprinși după o descoperire recentă făcută adânc sub Triunghiul Bermudelor, care se află între Florida, Puerto Rico și Bermuda – o zonă a Oceanului Atlantic faimoasă pentru disparițiile misterioase ale navelor și aeronavelor.

Ei au descoperit un strat masiv de rocă, gros de 12,4 mile (20 de kilometri), diferit de orice altceva găsit pe Pământ, potrivit Live Science, citat de NDTV.

Cercetătorii de la Carnegie Science și Universitatea Yale au folosit date seismice provenite de la cutremure pentru a cartografia interiorul Pământului de sub Triunghiul Bermudelor, descoperind un strat de rocă neobișnuit de gros și cu o densitate scăzută.

Potrivit constatărilor, publicate în jurnalul Geophysical Research Letters, acest strat se află între crustă și placa tectonică și se crede că roca este un rest al activității vulcanice antice, posibil legată de desprinderea supercontinentului Pangea.

„De obicei, ai partea de jos a crustei oceanice, iar apoi te-ai aștepta să fie mantaua”, a declarat William Frazer, autor principal al studiului și seismolog la Carnegie Science din Washington D.C., pentru Live Science.

„Dar în Bermuda există acest alt strat, care se află sub crustă, în interiorul plăcii tectonice pe care se află Bermuda.”

Descoperirea ar putea explica umflătura misterioasă a fundului oceanic, unde fundul mării este ridicat cu 500 de metri față de zonele înconjurătoare, în ciuda lipsei unei activități vulcanice recente.

Structura ar putea susține poziția insulei, punând sub semnul întrebării înțelegerea tradițională a formării insulelor vulcanice.

„Există încă acest material care a rămas din vremea vulcanismului activ sub Bermuda și care ar putea să o susțină ca zonă de relief înalt în Oceanul Atlantic”, a declarat Sarah Mazza, geolog la Smith College din Massachusetts, pentru Live Science. Ea nu a fost implicată în studiu.

Constatările ridică întrebări despre unicitatea geologiei Bermudei. Acum, cercetătorii plănuiesc să investigheze structuri similare aflate sub alte insule, ceea ce ar putea rescrie istoria geologică a Pământului.

„Înțelegerea unui loc precum Bermuda, care este o locație extremă, este importantă pentru a înțelege locuri care sunt mai puțin extreme”, a spus Frazer, „și ne oferă o idee despre care sunt procesele mai normale care se întâmplă pe Pământ și care sunt procesele mai extreme.”

